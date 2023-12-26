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Необычную диадему нашли в Денисовой пещере на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Диадему из трубчатой кости крупного млекопитающего обнаружили в Денисовой пещере на Алтае, это первая находка из такого материала, сообщил старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Максим Козликин.

«Обнаружена впервые диадема, фрагментированная, изготовленная из стенки трубчатой кости крупного млекопитающего. Такой материал для изготовления таких предметов отмечен впервые», — сказал Козликин на научной сессии института.

Также найдены удлиненные бусины и подвески из поделочного камня, раковин, костей и зубов животных, бивня мамонта. Украшения обнаружены в том же слое пещеры, что и зуб денисовца.

Денисова пещера — место жительства древних людей на Алтае. Здесь впервые обнаружены останки ранее неизвестного вымершего подвида людей — денисовцев.

Денисовский человек появился в пещере 287 тысяч лет назад, а ушли из нее около 55 тысяч лет назад. Там же найдены следы неандертальцев, которые обитали на Алтае 50-70 тысяч лет назад, и человека современного типа.

Тема: Раскопали в Сибири
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Наука #Наука #Алтайский край #Новосибирск
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