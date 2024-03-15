Первый найденный в бассейне реки Кан петроглиф заинтриговал ученых

Древние наскальные изображения впервые зафиксированы в бассейне реки Кан, сообщило Красноярское отделение Русского географического общества. Один из петроглифов — человек с быком — ученые пока не могут объяснить.

«На расстоянии 90 километров выше по течению от последнего населенного пункта на р. Кан древние обитатели около 4 тысяч лет назад красной охрой нанесли на береговом утесе изображения людей, животных, загадочных символов», — руководитель экспедиции, директор Музея археологии и этнографии КГПУ им. В.П. Астафьева Александр Заика.

Сообщение о древних рисунках поступило от охотников Саянского района. Летом в тот район добраться очень трудно, поэтому экспедиция отправилась на снегоходах по речному льду. До этого в бассейне Кана поиски древних писаниц велись более ста лет, но безрезультатно.

Один из петроглифов — изображение человека и быка. На то, что это именно бык, а не олений самец, указывают характерная форма головы, мощная шея, выраженная холка, крупная грудная клетка, относительно длинный хвост.

Фото: © Красноярское отделение РГО

«Но каким образом бык оказался так далеко от лесостепи в малодоступном таежном месте?» — рассказал о загадке петроглифа красноярский путешественник и исследователь, член РГО Владимир Черников.

Он отметил, что схожие изображения быков есть на Ангаре, Амуре, в Испании и даже в Африке. Принципиально лишь различие в сюжете. «В нашем случае это не охота на дикое животное, а вполне мирная сцена с одомашненным зверем», — отметил Черников.