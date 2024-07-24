Главные звезды «Сверхъестественного» Дженсен Эклс и Джаред Падалеки пять лет спустя после завершения своего шоу могут воссоединиться на экране в пятом сезоне «Пацанов». А потом займутся продолжением главного проекта своей жизни.

Об этом в интервью рассказал создатель обоих проектов Эрик Крипке. Ранее он неоднократно говорил, что феномен популярности «Сверхъестественного» заключается в экранном взаимодействии двух главных героев — братьев Винчестеров, колесящих по Штатам и охотящимся на нечисть.

Крипке покинул шоу после завершения пятого сезона, сериал снимали еще десять лет. Без звездных Джеев, как называют фанаты главных актеров, это было бы невозможно.

Феномен Эклса

Сериал Крипке «Пацаны» рассказывает о мире супергероев, где те выступают преимущественно эгоистами, негодяями и очень нехорошими личностями. В третьем сезоне Эклса позвали в шоу сыграть супергероя Солдатика.

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Роль второстепенного плана затмила главных персонажей, Солдатик Эклса стал любимейшим героем поклонников. Сам Дженсен привел в сериал миллионы поклонников «Сверхъестественного», которые стали смотреть новое шоу ради любимца.

Отвечая на вопрос журналиста, был ли он удивлен одержимостью публики Солдатиком, Крипке сказал, что достаточно хорошо знает фанатов «Сверхъестественного» и осознает, насколько много людей очарованы Дженсеном, так что сюрпризом это не стало.

Возвращение Солдата

По сюжету, в конце третьего сезона «Пацанов» Солдатика захватило в плен ЦРУ и погрузило в криокамеру. В конце четвертого сезона главный антагонист сериала Патриот свергает правительство и находит эту камеру со спящим в ней отцом.

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Крипке заявил, что всегда знал — сериал не закончится без того, чтобы Солдатик не вернулся к зрителям хотя бы ненадолго. А пятый сезон как раз станет для «Пацанов» финальным.

Фанаты надеются, он принесет много интересных моментов и неожиданных сюрпризов. Ранее Крипке привел в этот сериал много второстепенных героев из «Сверхов». Например, Джим Бивер сыграл президента Роберта Сингера, он же был в «Сверхъестественном» названным отцом Винчестеров Бобби Сингером.

Джеффри Дин Морган — отец братьев Винчестеров на экране — воплотил в четвертом сезоне «Пацанов» таинственного сотрудника ЦРУ Джо Кесслера, тайна личности которого раскрывается ближе к концу сезона. В одной серии четвертого сезона появился Роб Бенедикт — сверхъестественный Бог. Исполнитель роли нефилима Джека Алекс Калверт сыграл студента со сверхспособностями в спин-оффе «Пацанов», тесно переплетенном с основной сюжетной линией.

Крипке уверен, что главная интрига еще впереди.

Воссоединение века

Эрик Крипке ранее неоднократно упоминал, что хочет ввести в «Пацанов» и Джареда Падалеки. Актер долго был занят съемками своего сериала «Уокер» про техасского рейнджера. Недавно после четвертого сезона проект закрыли.

Поклонники засыпали шоураннера вопросами – значит ли это, что теперь они смогут теперь увидеть Эклса и Падалеки в одном сезоне?

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«Я переписываюсь на эту тему с Джаредом, и я с удовольствием дал бы ему роль даже приглашенной звезды. Не могу ничего сказать, потому что не знаю пока, какая это будет роль», — отвечает Крипке.

Фанаты не сомневаются — воссоединению быть. Сам Падалеки во время конвенций «Сверхъестественного», которые проходят примерно раз в месяц в разных городах США и странах Европы, признавался, что разговаривал с Крипке об этом и очень хочет сыграть в шоу.

«Я не могу предсказать, будет ли он сниматься в сцене с Дженсеном или нет. Но я знаю, как это повлияет на интернет… Но еще слишком рано говорить об этом», — интригует Крипке.

Поклонники говорили, что хотели бы увидеть Джареда в роли супергероя или даже злодея. Они уверены, это будет эпичное появление.

А что со «Сверхъестественным»?

Про возвращение культового шоу про братьев – охотников на нечисть и Эклс, и Падалеки начали говорить едва ли не сразу после его завершения в 2020 году, эти разговоры продолжаются до сих пор.

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Ранее Эклс снял спин-офф «Винчестеры», в котором показал альтернативную вселенную и иную историю Мэри и Джона Винчестеров — родителей братьев. Финал небольшого проекта дал хорошую затравку для возвращения на экраны основного шоу.

В последних сериях сиквела выясняется: после гибели Дина в амбаре в финале «Сверхъестественного» в раю он отправился кататься на машине в ожидании брата Сэма и случайно попал в разрыв между мирами. Там он выяснил, что некая сущность уничтожает все варианты вселенных.

Чтобы спасти оставшегося на Земле брата и позволить ему прожить достойную жизнь, Дин организовал последнюю охоту, чтобы уничтожить монстра.

На недавней конвенции в Денвере Джаред Падалеки вернулся к этой теме.

«Видя, какая чертовщина происходит на телевидении, могу сказать, что возможен перезапуск сериала, возвращение семьи. Думаю, все должно начаться с того, что Сэм и Дин вернулись бы на Землю, не зная, как они туда попали, и причину их возвращения. Они попытались бы выяснить, как вернулись, кто помог им. Надеюсь, мы увидим и всех наших любимых персонажей из первых 15 сезонов», — сказал Падалеки.

Дженсен Эклс также регулярно говорит, что они с Джаредом готовы «вновь надеть сапоги братьев и отправиться в путь».