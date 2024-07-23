Пять интересных зарубежных сериалов 2024 года

Уход зарубежных стримингов из России сделал премьеры сериалов менее заметными. Многие релизы недоступны в официальных онлайн-кинотеатрах, но посмотреть их все-таки можно. За первые полгода 2024 года вышло много достойных зарубежных новинок.

«Рипли»

Netflix, криминал, режиссер: Стивен Зеллиан, 18+

В ролях: Эндрю Скотт, Дакота Фаннинг, Джонни Флинн

Сериал «Рипли» — это экранизация одноименного книжного цикла Патриции Хайсмит. Первый сезон повторяет события фильма «Талантливый мистер Рипли», который также был снят по книге.

Действие сериала происходит в 1960 году. Том Рипли перебивается в Нью-Йорке заработками от мелких мошеннических схем, пока на него не выходит богатый бизнесмен.

Тот считает его другом своего сына Ричарда, который транжирит деньги в Италии и не собирается в Штаты, поэтому готов немало заплатить, лишь бы Том отправился в Европу и уговорил непутевого отпрыска вернуться домой.

«Олененок»

Netflix, комедия, режиссеры: Вероника Тофильская, Жозефин Борнебуш, 18+

В ролях: Ричард Гэдд, Джессика Ганнинг, Нава Мау, Майкл Уилдман

В центре сюжета 30-летний неудачник Донни Данн, он пытается реализоваться в комедии, а пока живет у мамы своей бывшей девушки и работает в баре. Однажды он из жалости за счет заведения угощает чаем полную женщину средних лет, а та начинает обсыпать его комплиментами.

Фото: © кадр из сериала «Олененок»

Новую знакомую зовут Марта Скотт, и теперь она приходит в бар каждый день, навязчиво общается с Донни, называя его Олененком, и всячески намекает на свидание. Тот вяло отшучивается, но вскоре узнает, что стал предметом обожания уже судимой сталкерши.

«Сочувствующий»

HBO, военная комедия, режиссер: Пак Чхан-ук, 18+

В ролях: Хоа Сюаньдэ, Роберт Дауни мл., Тоан Ле, Фред Нгуен Кхан

По сюжету заключенный исправительного лагеря во Вьетнаме пишет признание. Некоторое время назад, когда война уже близилась к завершению, он служил капитаном при генерале Южного Вьетнама и шпионил в пользу Севера.

Он сотрудничал с ЦРУ, тяжело переживал пытки пойманных коммунистических товарищей и после победы мечтал начать строить прекрасный Вьетнам будущего, но получил приказ бежать вместе с генералом в США. В новой стране капитан пытается найти свое место.

«Шуган»

Apple TV+, детектив, режиссеры: Фернанду Мейреллиш, Адам Аркин, 18+

В ролях: Колин Фаррелл, Кирби Хауэлл-Батист, Эми Райан

В центре сюжета частный детектив Джон Шугар, который специализируется на розыске пропавших, не любит применять насилие и страдает от внезапных приступов. Известный кинопродюсер Джонатан Сигел нанимает Джона для поисков исчезнувшей внучки Оливии, которая в прошлом имела проблемы с наркотиками.

Фото: © кадр из сериала «Шуган»

Взявшись за расследование, опытный сыщик узнает не самые приятные семейные тайны Сигелов, а его жизнь оказывается в смертельной опасности.

«Задача трех тел»

Netflix, фантастика, режиссеры: Дерек Цан, Минки Спиро, Джереми Подесва, Эндрю Стэнтон, 18+

В ролях: Джесс Хун, Бенедикт Вонг, Эйса Гонсалес, Лиам Каннингэм

Сюжет отсылает к событиям 1967 года: девушка-астрофизик — классовый враг и дочь насмерть забитого хунвэйбинами профессора — начинает работать в сверхсекретной лаборатории во Внутренней Монголии, где пытаются отправлять сигналы возможным внеземным цивилизациям.

Затем события переносятся в наше время. Ускорители частиц по всему миру показывают результаты, которые опровергают известные законы физики, одновременно происходит серия загадочных самоубийств ученых.

Расследованием занимается лондонский детектив, который ведет пристальное наблюдение за учениками покончившей с собой сотрудницы Оксфордского университета. Одна из них начинает видеть цифры обратного отсчета, а другая забирает у матери погибшей загадочный высокотехнологичный шлем виртуальной реальности и запускает видеоигру, в которой нужно спасти от гибели цивилизацию, решив задачу трех тел.