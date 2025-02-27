От таксиста до киллера: лучшие фильмы Юры Борисова

Юру Борисова в одночасье сделала знаменитым роль в фильме «Анора». За нее он был номинирован сразу на три премии: «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Собрали знаковые картины, в которых сыграл один из главных российских актеров последних лет.
Бык
Производство: Россия, 2019. Драма,
криминал, 18+
Режиссер: Борис Акопов
В ролях: Юра Борисов, Стася Милославская, Афина Лукиди, Игорь Савочкин
Где смотреть: PREMIERE, Wink, Иви, 24ТВ, Okko, KION, VK Видео
Участие в драме «Бык» стало первой ролью,
прославившей актера. В картине Бориса Акопова Борисов изображает двойственного
героя. С одной стороны, он лидер бандитской группировки. С другой, пытается помочь матери, сестре, брату.
Для «Быка» Борисов использовал мимику и интонации своего кумира Сергея Бодрова из «Брата». Усилия Борисова не прошли даром — он был номинирован на премию «Золотой орел» в категории «Лучшая мужская роль в кино».
Калашников
Производство: Россия, 2020.
Биография, история, 12+
Режиссер: Константин Буслов
В ролях: Юра Борисов, Ольга Лерман
Где смотреть: Okko
«Калашников», биографический военный фильм Константина Буслова, знаменит тем, что привел Юру Борисова к премии «Золотой Орел». Роль изобретателя культового автомата критики окрестили «идеальной». По сюжету герою Борисова приходится конкурировать с ведущими конструкторами ради своего изобретения.
В «Калашникове» Борисов отходит от привычного амплуа честного искреннего солдата, привнося в роль и отрицательные черты. Актер тщательно подошел к роли — он долгое время изучал личность легендарного изобретателя, чтобы сыграть максимально достоверно.
Купе номер шесть
Производство: Финляндия, 2021.
Драма, мелодрама, 18+
Режиссер: Юхо Куосманен
В ролях: Юра Борисов, Сейди Хаарла
Где смотреть: PREMIERE, Wink
«Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена критики окрестили российским аналогом мелодрамы «Трудности перевода». Являясь меланхолической историей об одиночестве, фильм стал дорогой к гран-при Каннского кинофестиваля и был номинирован на Оскар-2022.
Основой для сценария стал роман Росы Ликсом. По сюжету юная финская студентка Лора в конце 90-х приезжает в Москву учиться на археолога, но бросает все и едет поездом в Мурманск. В купе она встречает героя Борисова. Интересно, что актер вживался в образ, катаясь плацкартом.
Кентавр
Производство: Россия, 2023 год.
Триллер, драма, 18+
Режиссер: Кирилл Кемниц
В ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина
Где смотреть: Иви, Okko
«Кентавр» Кирилла Кемница многие критики и блогеры назвали лучшим российским фильмом 2023 года. Триллер получился разносторонним — здесь Борисов играет подвозящего невинную девушку загадочного таксиста.
Борисов снова вживался в образ «натуральным образом» — он развозил пассажиров на такси до старта съемок. Критики нашли параллели фильма с «Драйвом» Николаса Виндинга Рефна и «Таксистом» Мартина Скорсезе. Показательно, что сценарий картины писался именно под Борисова.
Анора
Производство: США, 2024 год. Драма,
мелодрама, 18+
Режиссер: Шон Бэйкер
В ролях: Бра Борисов, Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков
Где смотреть: PREMIER, START, Wink, Иви, Большое ТВ, 24ТВ, Okko
Апофеоз Борисова в качестве актера. Сюжет повествует о девушке-стриптизерше Аноре, которая влюбляется в сына русского олигарха. Борисов играет бандита, проникающегося к ней симпатией.
Нестандартность Борисова в «Аноре» прослеживается во всем. Его герой бандит, но он не убивает направо-налево и не крушит мебель. Зато утешает стриптизершу и помогает ей разобраться с делами.
Чтобы передать образ, Борисов придумал для своего героя привычку жадно есть. Критики за его старания номинировали актера на премию Оскар в категории «Лучшая мужская роль второго плана». На Каннском фестивале картина получила «Золотую пальмовую ветвь».