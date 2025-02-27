От таксиста до киллера: лучшие фильмы Юры Борисова

Юру Борисова в одночасье сделала знаменитым роль в фильме «Анора». За нее он был номинирован сразу на три премии: «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Собрали знаковые картины, в которых сыграл один из главных российских актеров последних лет.

Бык

Производство: Россия, 2019. Драма, криминал, 18+

Режиссер: Борис Акопов

В ролях: Юра Борисов, Стася Милославская, Афина Лукиди, Игорь Савочкин

Где смотреть: PREMIERE, Wink, Иви, 24ТВ, Okko, KION, VK Видео

Участие в драме «Бык» стало первой ролью, прославившей актера. В картине Бориса Акопова Борисов изображает двойственного героя. С одной стороны, он лидер бандитской группировки. С другой, пытается помочь матери, сестре, брату.



Для «Быка» Борисов использовал мимику и интонации своего кумира Сергея Бодрова из «Брата». Усилия Борисова не прошли даром — он был номинирован на премию «Золотой орел» в категории «Лучшая мужская роль в кино».

Калашников

Производство: Россия, 2020. Биография, история, 12+

Режиссер: Константин Буслов

В ролях: Юра Борисов, Ольга Лерман

Где смотреть: Okko

«Калашников», биографический военный фильм Константина Буслова, знаменит тем, что привел Юру Борисова к премии «Золотой Орел». Роль изобретателя культового автомата критики окрестили «идеальной». По сюжету герою Борисова приходится конкурировать с ведущими конструкторами ради своего изобретения.

В «Калашникове» Борисов отходит от привычного амплуа честного искреннего солдата, привнося в роль и отрицательные черты. Актер тщательно подошел к роли — он долгое время изучал личность легендарного изобретателя, чтобы сыграть максимально достоверно.

Купе номер шесть

Производство: Финляндия, 2021. Драма, мелодрама, 18+

Режиссер: Юхо Куосманен

В ролях: Юра Борисов, Сейди Хаарла

Где смотреть: PREMIERE, Wink

«Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена критики окрестили российским аналогом мелодрамы «Трудности перевода». Являясь меланхолической историей об одиночестве, фильм стал дорогой к гран-при Каннского кинофестиваля и был номинирован на Оскар-2022.

Основой для сценария стал роман Росы Ликсом. По сюжету юная финская студентка Лора в конце 90-х приезжает в Москву учиться на археолога, но бросает все и едет поездом в Мурманск. В купе она встречает героя Борисова. Интересно, что актер вживался в образ, катаясь плацкартом.

Кентавр

Производство: Россия, 2023 год. Триллер, драма, 18+

Режиссер: Кирилл Кемниц

В ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина

Где смотреть: Иви, Okko

«Кентавр» Кирилла Кемница многие критики и блогеры назвали лучшим российским фильмом 2023 года. Триллер получился разносторонним — здесь Борисов играет подвозящего невинную девушку загадочного таксиста.

Борисов снова вживался в образ «натуральным образом» — он развозил пассажиров на такси до старта съемок. Критики нашли параллели фильма с «Драйвом» Николаса Виндинга Рефна и «Таксистом» Мартина Скорсезе. Показательно, что сценарий картины писался именно под Борисова.

Анора

Производство: США, 2024 год. Драма, мелодрама, 18+

Режиссер: Шон Бэйкер

В ролях: Бра Борисов, Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков

Где смотреть: PREMIER, START, Wink, Иви, Большое ТВ, 24ТВ, Okko

Апофеоз Борисова в качестве актера. Сюжет повествует о девушке-стриптизерше Аноре, которая влюбляется в сына русского олигарха. Борисов играет бандита, проникающегося к ней симпатией.

Нестандартность Борисова в «Аноре» прослеживается во всем. Его герой бандит, но он не убивает направо-налево и не крушит мебель. Зато утешает стриптизершу и помогает ей разобраться с делами.

Чтобы передать образ, Борисов придумал для своего героя привычку жадно есть. Критики за его старания номинировали актера на премию Оскар в категории «Лучшая мужская роль второго плана». На Каннском фестивале картина получила «Золотую пальмовую ветвь».