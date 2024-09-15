Сериал «Хор»: как незнающий нот мальчик стал звездой СССР

Сериал «Хор», основанный на реальной истории мальчика с уникальным голосом, ставшего звездой СССР, выходит на Первом канале.

«Хор» вдохновлен историей Сергея Парамонова, которого в 70-е годы знала и любила вся страна. Без всякого музыкального образования мальчик сумел стать солистом главного советского детского хора.

Сериал «Хор» — с 16 сентября в 22:00 на Первом канале

В те годы хор возглавлял Виктор Сергеевич Попов, именем которого сейчас названа Академия хорового искусства в Москве, нынешние ученики которой и исполнили песни для сериала: «Погоня», «Песенка крокодила Гены», «Трус не играет в хоккей», «Вместе весело шагать», «Орлята учатся летать», «Идет солдат по городу», «Взвейтесь кострами» и другие вневременные хиты.

Сюжет

Действие в сериале начинается с 1972 года. 12-летний школьник из Люберец Юра Соловьев, услышав песни Робертино Лоретти, обнаруживает в себе талант. Сначала он стесняется своего дара, поскольку пение, по мнению его сверстников и даже некоторых взрослых, совсем не мужское занятие.

Но благодаря наставничеству молодой учительницы музыки Варвары, Юра начинает развивать свой талант и решается пройти прослушивание в детский хор Александра Грачева.

кадр из сериала "Хор" Фото: © пресс-служба Первого канала

У руководителя коллектива есть всего месяц, чтобы расширить состав исполнителей и подготовить новую программу для участия в телефестивале «Песня года». Ни давление чиновников, ни интриги соперников, ни сложные взаимоотношения между преподавателями, детьми и их родителями не должны помешать подготовке к конкурсу.

Об атмосфере «Хора»

По словам создателей сериала, «Хор» получился ностальгический, светлый и очень добрый. Сериал объединит всех – и детей, и их родителей, и бабушек, и дедушек, которые вспомнят собственное детство, самую прекрасную пору в жизни.

«Спортивная жизнь дворовых площадок, бесплатные творческие кружки, памятные продукты и одежда, первая самостоятельность в пионерлагерях, как и первая любовь, а главное – песни, которые помнятся и поются в любое время суток, стоит только зазвучать мелодии», — сообщила пресс-служба Первого канала.

Актерский состав

Главную роль мальчика Юры исполнил молодой актер Олег Чугунов, а руководителя хора Грачев — Сергей Голомазов.

Также в актерском составе: Екатерина Дурова (Сорокина), Дмитрий Астрахан (Пасюк), Владимир Чуприков (Кулаков), Кристина Исайкина (Варя), Алексей Трофимов (Хавьер), Алеся Пуховая (Нина), Михал Жигалов (Петр Ильич), Кирилл Бакуменко (Кеша), Анастасия Микульчина (Лариса), Александр Галибин (Вадим), Дарья Мазанова (Катя) и другие.

кадр со съемок сериала "Хор" Фото: © пресс-служба Первого канала

«Я читал и искал в интернете про пионеров, про школу, про хоры того времени. Ну и мама с папой рассказывали, конечно. Я пытался находить общие черты со своим героем и настраивался. Естественно, изучал, какие солисты были, например, смотрел Сергея Парамонова, как он поет, двигается. Чтобы понимать на кого мне равняться. Хотя небольшой опыт пения в хоре у меня тоже был», — цитирует Первый канал Чугунова.