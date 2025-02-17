Сериал «Аутсорс» оправдал ожидания: первые отзывы

Первые два эпизода сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским в главной роли вышли в онлайн-кинотеатре Okko 13 февраля, и в Сети уже сложилось первое впечатление о проекте.

«Аутсорс» был одним из самых ожидаемых сериалов зимы 2025 года, и первые серии не разочаровали зрителей. У криминальной драмы про 1990-е высокий рейтинг и положительные отзывы.

Сюжет

Главный герой — надзиратель Костя, который приходит работать в тюрьму для смертников в маленьком городке на Камчатке. На дворе 1996 год, мораторий на смертную казнь еще не принят.

Костя, уверенный в себе человек с собственной философией, быстро становится авторитетом среди коллег. С подачи отца одной из убитых маньяком девушек, которого ждет смертная казнь, Константин решает, что близкие люди жертв имеют право на исполнение наказания.

Заручившись поддержкой коллег, он придумывает новый бизнес: отдавать исполнение смертной казни на аутсорс.

Фото: © Okko

Режиссером сериала стал Душан Глигоров, снявший «Хрустальный», «Трасса», «Химера», «Выжить после». Сценарий написала Анна Козлова («Медиатор», «Кеша должен умереть») по мотивам повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера».

В ролях, помимо Янковского, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Дарья Савельева.

Последний, восьмой, эпизод покажут 27 марта 2025 года.

Отзывы

Первые две серии «Аутсорса» произвели яркое впечатление на зрителей. Эпизоды настраивают на глубокий, острый и трагичный сюжет.

В отзывах зрители отмечают плюсы самой идеи сериала, хвалят актерскую игру, операторскую работу и музыку, открытые диалоги.

Также выделяют правдивость сериала. В оценках говорится о том, что проект показал реалии жизни в 90-е годы без прикрас.

Но минусы у картины тоже имеются. Некоторым не понравилось присутствие нецензурной лексики в сериале, а кто-то посчитан начало нудным и затянутым.

За две серии «Аутсорс» показал хороший рейтинг. На «Кинопоиске» у драмы 8,7 балла на основе оценки почти 7 тысяч зрителей.

«Аутсорс» вызовет резонанс?

«Аутсорс» выходит на экраны на фоне дискуссий о возвращении в России высшей меры наказания.

Режиссер Глигоров считает, что его работа вряд ли вызовет в обществе обсуждения возвращения смертной казни, так как она не об этом.

«Мы начинали сериал еще до того, как началась волна обсуждений вопроса возвращения смертной казни, поэтому не ожидаю, что сериал снова вызовет эти разговоры. Он не совсем про смертную казнь, а скорее про людей и про их заботы, тревоги, размышления об экзистенциальных вопросах и о том, что такое хорошо, что такое плохо», — сказал Глигоров НСН.

Фото: © Okko

Член Совета по правам человека Ева Меркачева считает, что тема «Аутсорса» сегодня не запретная.

«Большинство в нашем обществе уже настроено на смертную казнь. Опросы говорят, что люди в принципе хотят каких-то жестких действий. Но это кажется абсурдным на фоне того, что в других опросах большинство людей допускают, что они могут стать жертвой незаконного судебного преследования», — цитирует Меркачеву НСН.

По ее мнению, интерес к этой теме или его отсутствие определит то, будет ли сериал популярен.