Лучшие фильмы про судебные процессы

Процессы длиною в год, самые неожиданные повороты в разбирательствах и несгибаемая воля подсудимых — в подборку фильмов вошли реальные и выдуманные истории о судебных делах.
«Американская предательница»
США, 2021 год, режиссер: Майкл Полиш, 18+
В ролях: Медоу Уильямс, Аль Пачино, Карстен Нергор
Этот фильм — история американской актрисы Милдред Гилларс, вошедшей в историю как «голос нацистской пропаганды».
В центре сюжета – судебный процесс над Гилларс, в ходе которого раскрываются детали еe биографии и мотивы поступков.
В реальности Милдред Гилларс была нанята нацистской Германией и получила известность в качестве радиоведущей «Родина, любимая Родина», в эфире которой использовала записи пленных американских солдат, в том числе содержащихся в концлагерях. После ее захвата в послевоенном Берлине она стала первой женщиной, осужденной за госизмену США.
«Дело Коллини»
Германия, 2019 год, режиссер: Марко Кройцпайнтнер, 18+
В ролях: Элиас М’Барек, Хайнер Лаутербах, Александра Мария Лара
Фильм «Дело Коллини» сняли по одноименному роману Фердинанда фон Шираха.
Действие фильма разворачивается в 2001 году в Германии. В номере фешенебельного отеля убивают известного предпринимателя. Итальянец Фабрицио Коллини сам является в полицию с признаниями.
Защищать виновного берется молодой адвокат Каспар Лайнен, но Коллини наотрез отказывается с ним общаться. Лайнену случайно удается найти зацепку, благодаря которой он понимает, что столкнулся с крупнейшим судебным скандалом Германии.
«По половому признаку»
США/Китай/Канада, 2018 года, режиссер: Мими Ледер, 18+
В ролях: Фелисити Джонс, Арми Хаммер, Джастин Теру
Фильм основан на подлинной истории адвокатессы Рут Бейдер Гинзбург, которая одной из первых в Америке выступила против гендерного неравенства.
В начале пути одаренная выпускница Гарварда получала отказы от работодателей по половому признаку и сделала борьбу с дискриминацией делом своей жизни.
«Женщина в золотом»
Великобритания, 2015 год, режиссер: Саймон Кертис, 18+
В ролях: Хелен Миррен, Райан Рейнольдс, Даниэль Брюль
В основе фильма «Женщина в золотом» история Марии Альтманн, которая пытается добиться справедливости – вернуть ценности, отобранные у еe семьи нацистами несколько десятилетий назад.
Среди культурного достояния женщины известная картина Густава Климта «Портрет Адели Блох-Бауэр», которую иногда называют «Золотая Адель». Вместе с неопытным, но отважным молодым адвокатом женщина пытается доказать права на наследие предков.
«Приговор»
США/Великобритания, 2010 год, режиссер: Тони Голдуин, 18+
В ролях: Хилари Суэнк, Сэм Рокуэлл
В центре сюжета родные брат и сестра Кенни и Бэтти Энн Уотерс, неразлучные с детства. Кенни с юных лет попадал в неприятности, был хулиганом и задирой, чем привлекал внимание полиции.
Однажды повзрослевшего Кенни приговаривают к пожизненному сроку за убийство с особой жестокостью. На суде против него дают показания жена и бывшая подружка.
Бэтти Энн не верит в виновность брата. Она учится на адвоката, чтобы подать апелляцию на пересмотр дела. Героиня посвящает 16 лет поиску оправдательных улик.
«Признайте меня виновным»
США/Германия, 2006 год, режиссер: Сидни Люмет, 18+
В ролях: Вин Дизель, Питер Динклэйдж
Фильм «Признайте меня виновным» основан на реальных событиях. Большая часть диалогов взяты из стенограмм суда.
Главный герой фильма — Джеки ДиНоршио, отбывающий 30-летний тюремный срок. Когда полиция арестовывает 20 членов мафиозного клана Луккези, Джеки предлагают досрочное освобождение в обмен на показания против его друзей.
Герой не только не становится стукачом, но еще и отказывается от адвоката, и защищается в суде сам. Джеки ДиНоршио доводит суд до абсурда, обратив факты против обвинителей и добивается самого шокирующего вердикта в истории американского правосудия.
«Благодетель»
США/Германия, 1997 год, режиссер: Фрэнсис Форд Коппола, 12+
В ролях: Мэтт Дэймон, Дэнни ДеВито
Молодой Юрист Руди Бэйлор только заканчивает учебу и мечтает о звездной карьере адвоката и богатой жизни. Но герою приходится работать на богача с сомнительной репутацией.
Бэйлор наталкивается на многомиллионную аферу в страховом бизнесе, разоблачив которую, он может осуществить все свои заветные мечты. Но перед героем встает выбор между деньгами и репутацией хорошего человека.