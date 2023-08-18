Лучшие фильмы про судебные процессы

Процессы длиною в год, самые неожиданные повороты в разбирательствах и несгибаемая воля подсудимых — в подборку фильмов вошли реальные и выдуманные истории о судебных делах.

«Американская предательница»

США, 2021 год, режиссер: Майкл Полиш, 18+

В ролях: Медоу Уильямс, Аль Пачино, Карстен Нергор

Этот фильм — история американской актрисы Милдред Гилларс, вошедшей в историю как «голос нацистской пропаганды».

Фото: © кадр из фильма «Американская предательница»

В центре сюжета – судебный процесс над Гилларс, в ходе которого раскрываются детали еe биографии и мотивы поступков.

В реальности Милдред Гилларс была нанята нацистской Германией и получила известность в качестве радиоведущей «Родина, любимая Родина», в эфире которой использовала записи пленных американских солдат, в том числе содержащихся в концлагерях. После ее захвата в послевоенном Берлине она стала первой женщиной, осужденной за госизмену США.

«Дело Коллини»

Германия, 2019 год, режиссер: Марко Кройцпайнтнер, 18+

В ролях: Элиас М’Барек, Хайнер Лаутербах, Александра Мария Лара

Фильм «Дело Коллини» сняли по одноименному роману Фердинанда фон Шираха.

Действие фильма разворачивается в 2001 году в Германии. В номере фешенебельного отеля убивают известного предпринимателя. Итальянец Фабрицио Коллини сам является в полицию с признаниями.

Защищать виновного берется молодой адвокат Каспар Лайнен, но Коллини наотрез отказывается с ним общаться. Лайнену случайно удается найти зацепку, благодаря которой он понимает, что столкнулся с крупнейшим судебным скандалом Германии.

«По половому признаку»

США/Китай/Канада, 2018 года, режиссер: Мими Ледер, 18+

В ролях: Фелисити Джонс, Арми Хаммер, Джастин Теру

Фильм основан на подлинной истории адвокатессы Рут Бейдер Гинзбург, которая одной из первых в Америке выступила против гендерного неравенства.

Фото: © кадр из фильма «По половому признаку»

В начале пути одаренная выпускница Гарварда получала отказы от работодателей по половому признаку и сделала борьбу с дискриминацией делом своей жизни.

«Женщина в золотом»

Великобритания, 2015 год, режиссер: Саймон Кертис, 18+

В ролях: Хелен Миррен, Райан Рейнольдс, Даниэль Брюль

В основе фильма «Женщина в золотом» история Марии Альтманн, которая пытается добиться справедливости – вернуть ценности, отобранные у еe семьи нацистами несколько десятилетий назад.

Среди культурного достояния женщины известная картина Густава Климта «Портрет Адели Блох-Бауэр», которую иногда называют «Золотая Адель». Вместе с неопытным, но отважным молодым адвокатом женщина пытается доказать права на наследие предков.

«Приговор»

США/Великобритания, 2010 год, режиссер: Тони Голдуин, 18+

В ролях: Хилари Суэнк, Сэм Рокуэлл

В центре сюжета родные брат и сестра Кенни и Бэтти Энн Уотерс, неразлучные с детства. Кенни с юных лет попадал в неприятности, был хулиганом и задирой, чем привлекал внимание полиции.

Фото: © кадр из фильма «Приговор»

Однажды повзрослевшего Кенни приговаривают к пожизненному сроку за убийство с особой жестокостью. На суде против него дают показания жена и бывшая подружка.

Бэтти Энн не верит в виновность брата. Она учится на адвоката, чтобы подать апелляцию на пересмотр дела. Героиня посвящает 16 лет поиску оправдательных улик.

«Признайте меня виновным»

США/Германия, 2006 год, режиссер: Сидни Люмет, 18+

В ролях: Вин Дизель, Питер Динклэйдж

Фильм «Признайте меня виновным» основан на реальных событиях. Большая часть диалогов взяты из стенограмм суда.

Главный герой фильма — Джеки ДиНоршио, отбывающий 30-летний тюремный срок. Когда полиция арестовывает 20 членов мафиозного клана Луккези, Джеки предлагают досрочное освобождение в обмен на показания против его друзей.

Герой не только не становится стукачом, но еще и отказывается от адвоката, и защищается в суде сам. Джеки ДиНоршио доводит суд до абсурда, обратив факты против обвинителей и добивается самого шокирующего вердикта в истории американского правосудия.

«Благодетель»

США/Германия, 1997 год, режиссер: Фрэнсис Форд Коппола, 12+

В ролях: Мэтт Дэймон, Дэнни ДеВито

Молодой Юрист Руди Бэйлор только заканчивает учебу и мечтает о звездной карьере адвоката и богатой жизни. Но герою приходится работать на богача с сомнительной репутацией.

Фото: © кадр из фильма «Благодетель»

Бэйлор наталкивается на многомиллионную аферу в страховом бизнесе, разоблачив которую, он может осуществить все свои заветные мечты. Но перед героем встает выбор между деньгами и репутацией хорошего человека.