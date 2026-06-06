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Десять фильмов, которые научат быть родителями

Автор:
Олег Чернов, Sibnet.ru
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Быть родителем — ежедневный, утомительный, но в то же время самый вдохновляющий опыт в жизни человека. В подборке выдающиеся фильмы, которые исследуют феномен воспитания детей во всем его многообразии.

«Маленькая мисс Счастье»

США, 2006
Режиссеры: Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис
В ролях: Эбигейл Бреслин, Грег Кинниэр, Тони Коллетт, Стив Карелл, Пол Дано, Алан Аркин
Бюджет: 8 миллионов долларов
Возраст: 18+
Где смотреть: Okko, «Кинопоиск»
Рейтинг: IMDb: 7,8 «Кинопоиск»: 7,5

«Маленькая мисс Счастье»
Фото: © кадр из фильма «Маленькая мисс Счастье»

Нескладная Олив мечтает победить на конкурсе юных талантов «Маленькая мисс Счастье». Но ее семья — сборище чудаков и неудачников. Несмотря на отсутствие денег и нескончаемые проблемы, разношерстная компания садится в разваливающийся желтый фургон и отправляется навстречу детской мечте.

Сценарий фильма был настолько неоднозначным, что все крупные киностудии отказывались от него годами. В итоге за символическую сумму его выкупила независимая компания Searchlight Pictures. Эталонный семейный роуд-муви собрал в прокате более 100 миллионов долларов и получил два «Оскара».

Почему стоит смотреть. Фильм «Маленькая мисс Счастье» — мощный терапевтический антидот от культа «идеальной семьи». Картина показывает, что безоговорочное принятие слабостей и взаимная поддержка важнее любых навязанных обществом стандартов успеха.

«Тихоня»

Ирландия, 2022
Режиссер: Колм Байрид
В ролях: Кэтрин Клинч, Кэрри Кроули, Эндрю Беннетт
Бюджет: 1,2 миллиона евро
Возраст: 12+
Где смотреть: «Кинопоиск», Wink, Okko
Рейтинг: IMDb: 7,7, «Кинопоиск»: 7,4

«Тихоня»
Фото: © кадр из фильма «Тихоня»

Молчаливую Кейт из неблагополучной семьи отправляют на лето к дальним родственникам — пожилой бездетной паре. В новом доме, окруженная непривычной заботой и теплом, тихоня постепенно оттаивает, излечивает детские травмы и впервые понимает, что представляет собой родительская любовь.

Для режиссера Колма Байрида «Тихоня» стала художественным дебютом. Фильм первым в истории Ирландии получил номинацию на премию «Оскар» и завоевал Гран-при Берлинского кинофестиваля. У ленты уникальный визуальный язык — каждый кадр напоминает живопись, а камера почти всегда на уровне маленькой Кейт, что заставляет зрителя смотреть на мир взрослых ее глазами.

Почему стоит смотреть. «Тихоня» — кинематографический шедевр, который без морализаторства демонстрирует, что родительство определяется не кровными узами, а эмоциональной вовлеченностью. Как только ребенка начинают замечать, слушать и оберегать, его внутренний мир необратимо меняется. 

«Талли»

США, 2018
Режиссер: Джейсон Райтман
В ролях: Шарлиз Терон, Маккензи Дэвис, Марк Дюпласс, Рон Ливингстон
Бюджет: 13 миллионов долларов
Возраст: 18+
Где смотреть: «Иви», Кинопоиск, Okko
Рейтинг: IMDb: 6,9 «Кинопоиск»: 7,1

«Талли»
Фото: © кадр из фильма «Талли»

Марло — изможденная мать двоих детей, которая рожает незапланированного третьего ребенка. Находясь на грани тяжелейшего психоэмоционального выгорания, она соглашается на подарок обеспеченного брата — ночную няню по имени Талли. Появление молодой и эксцентричной девушки полностью меняет жизнь героини.

Режиссер Джейсон Райтман признавался, что хотел снять «фильм ужасов о материнстве». Ради главной роли Шарлиз Терон совершила актерский подвиг, набрав более 20 килограммов, в итоге это привело ее к реальной депрессии. Процесс съемок выстроили в хронологическом порядке, чтобы актриса физически чувствовала нарастающую усталость.

Почему стоит смотреть. Это честное, беспощадное и лишенное глянца кино об изнанке материнства. Фильм демонстрирует, что иллюзия «идеальной матери» смертельно опасна и зачастую ведет к саморазрушению. Просить помощи в такой ситуации — не слабость, а необходимость.

«Солнце мое»

Великобритания, США, 2022
Режиссер: Шарлотта Уэллс
В ролях: Пол Мескал, Фрэнки Корио, Селия Роулсон-Холл
Бюджет: 4 миллиона долларов
Возраст: 18+
Где смотреть: «Кинопоиск», Okko, Wink
Рейтинг: IMDb: 7,6, «Кинопоиск»: 7,1

«Солнце мое»
Фото: © кадр из фильма «Солнце мое»

Взрослая Софи пересматривает старые любительские видеозаписи — на них ей 11 лет, она отдыхает с отцом на недорогом турецком курорте. В ее детских воспоминаниях папа — веселый, любящий, идеальный. Однако теперь она замечает — ее молодой отец явно борется с внутренними демонами.

Дебютный фильм Шарлотты Уэллс получил номинацию на «Оскар». Чтобы добиться абсолютной естественности, главные герои до начала съемок провели вместе две недели на реальном курорте, общаясь исключительно в образах отца и дочери. Благодаря этому их экранные отношения кажутся зрителям по-настоящему интимными и документальными.

Почему стоит смотреть. «Солнце мое» — нежный и меланхоличный фильм о том, что родители не просто функциональные «взрослые», обязанные обеспечивать комфорт и счастье своих детей. У них есть свои страхи и ментальные расстройства. Но это не делает таких родителей плохими — любовь и депрессия могут сосуществовать.

«Одаренная»

США, 2017
Режиссер: Марк Уэбб
В ролях: Крис Эванс, Маккенна Грейс, Линдси Дункан, Октавия Спенсер, Дженни Слейт
Бюджет: 7 миллионов долларов
Возраст: 12+
Где смотреть: «Иви», «Кинопоиск», Wink
Рейтинг: IMDb: 7,6, «Кинопоиск»: 8,0

«Одаренная»
Фото: © кадр из фильма «Одаренная»

Мужчина в одиночку воспитывает семилетнюю племянницу. Девочка оказывается вундеркиндом с феноменальными математическими способностями. Главный герой желает малышке обычного детства с играми и друзьями, но строгая бабушка намерена забрать внучку через суд, чтобы вырастить из нее великого ученого.

Звездный Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки, доказал, что может быть трогательным и абсолютно убедительным в драматической роли обычного мужчины, заменяющего отца. А юная Маккенна Грейс зубрила сложные математические термины, среди которых оказалось реальное уравнение Навье-Стокса.

Почему стоит смотреть. Фильм ставит перед зрителем хорошо знакомую каждому родителю дилемму: что важнее — реализовать потенциал ребенка или дать ему счастливое детство? Однозначного ответа в «Одаренной» нет, но после финала приходит понимание, что родительская любовь — точно не про амбиции и взрослый эгоизм.

«Невидимая сторона»

США, 2009
Режиссер: Джон Ли Хэнкок
В ролях: Сандра Буллок, Куинтон Аарон, Тим Макгро, Кэти Бейтс
Бюджет: 29 миллионов долларов
Возраст: 16+
Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», «Иви»
Рейтинг: IMDb: 7,6, «Кинопоиск»: 8,2

«Невидимая сторона»
Фото: © кадр из фильма «Невидимая сторона»

Состоятельная и волевая женщина из консервативной христианской семьи случайно встречает темнокожего подростка из гетто, которому некуда идти. Героиня приглашает его в свой дом переночевать. Знакомство меняет их жизни — подросток обретает новую семью и становится звездой американского футбола.

В основе картины — реальная история профессионального спортсмена Майкла Оэра. Фильм «Невидимая сторона» заканчивается кадрами хроники, на которых герой успешно поступает в университет, а затем его выбирают в первом раунде драфта Национальной футбольной лиги. Сандра Буллок, сыгравшая главную героиню, получила за роль свой единственный «Оскар».

Почему стоит смотреть. Кино транслирует вечную родительскую истину — чужих детей не бывает. Искренняя эмпатия и безоговорочная вера в потенциал ребенка способны полностью изменить траекторию его судьбы, независимо от запущенности и озлобленности на мир. 

«Общество мертвых поэтов»

США, 1989
Режиссер: Питер Уир
В ролях: Робин Уильямс, Роберт Шон Леонард, Итан Хоук, Джош Чарльз
Бюджет: 16 миллионов долларов
Возраст:12+
Где смотреть: Кинопоиск, Иви, Wink
Рейтинг: IMDb: 8,1 «Кинопоиск»: 8,2

«Общество мертвых поэтов»
Фото: © кадр из фильма «Общество мертвых поэтов»

Новый учитель английской литературы приходит в элитную консервативную академию. Он рушит устоявшиеся шаблоны образования, призывая учеников сделать свои жизни необыкновенными. Но юные мечтательные бунтовщики сталкиваются с жестким сопротивлением своих деспотичных родителей.

Режиссер Питер Уир настоял на том, чтобы актеры-подростки во время съемок жили в одной комнате общежития. Это помогло им сплотиться и воссоздать атмосферу искренней школьной дружбы. На площадке часто импровизировали — пятая часть диалогов в фильме были рождены прямо в кадре.

Почему стоит смотреть. «Общество мертвых поэтов» — предостережение для каждого родителя. Фильм наглядно и трагично демонстрирует, к какой катастрофе приводит авторитарный стиль воспитания, когда взрослые забывают, что дети — самостоятельные личности, а не чья-то собственность.

«Я — Сэм»

США, 2001
Режиссер: Джесси Нельсон
В ролях: Шон Пенн, Мишель Пфайффер, Дакота Фаннинг
Бюджет: 22 миллиона долларов
Возраст: 18+
Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», «Иви»
Рейтинг: IMDb: 7,6, «Кинопоиск»: 8,0

«Я — Сэм»
Фото: © кадр из фильма «Я — Сэм»

Сэм — мужчина, чье психическое развитие остановилось на уровне семилетнего ребенка. Он в одиночку воспитывает дочку Люси. Когда девочке исполняется семь лет, она начинает опережать своего отца в развитии и социальные службы изымают ребенка. Заручившись поддержкой дорогого адвоката, Сэм вступает в отчаянную борьбу за право оставаться отцом.

Шон Пенн перед съемками картины долгое время посещал специальный центр для людей с ментальной инвалидностью. А юная Дакота Фаннинг после выхода ленты в прокат стала самой молодой номинанткой на премию Гильдии киноактеров США в истории.

Почему стоит смотреть. «Я — Сэм» ставит неудобный вопрос: что делает человека хорошим родителем — развитый интеллект, высокий доход, социальный статус или безграничная любовь? Маленькая героиня фильма знает ответ — и ей совершенно неважно, что окружающие считают ее отца неполноценным.

«Капитан Фантастик»

США, 2016
Режиссер: Мэтт Росс
В ролях: Вигго Мортенсен, Джордж Маккей, Саманта Ислер, Анна-София Робб
Бюджет: 5 миллионов долларов
Возраст: 18+
Где смотреть: «Кинопоиск», Wink, «Иви»
Рейтинг: IMDb: 7.8, «Кинопоиск»: 8.1

«Капитан Фантастик»
Фото: © кадр из фильма «Капитан Фантастик»

Эксцентричный отец-одиночка воспитывает шестерых детей в глухих лесах северо-запада США, вдали от благ цивилизации. Его дети умеют выживать, разбираются в литературе и свободно говорят на нескольких языках. Но трагические обстоятельства вынуждают мужчину вернуть своих гениальных отпрысков в реальный мир.

Дети-актеры перед съемками прошли настоящий лагерь по выживанию — они спали в палатках, учились разводить костер без спичек, лазить по скалам и потрошить рыбу. Одна из сцен вызвала скандал в прокате — в ней главный герой зачитывает детям перед сном «Лолиту» Набокова.

Почему стоит смотреть. Фильм представляет собой ироничное и провокационное исследование родительской ответственности. Отец воспитал фантастически одаренных детей, но при этом лишил их способности взаимодействовать с обычными людьми. А ведь родительство — это в том числе умение отпускать своих младших в большой мир. 

«Свет в океане»

Великобритания, Новая Зеландия, США, 2016
Режиссер: Дерек Сиенфрэнс
В ролях: Майкл Фассбендер, Алисия Викандер, Рэйчел Вайс
Бюджет: 20 миллионов долларов
Возраст: 16+
Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», «Иви»
Рейтинг: IMDb: 7,2 «Кинопоиск»: 7,3

«Свет в океане»
Фото: © кадр из фильма «Свет в океане»

Смотритель маяка и его жена живут на уединенном острове. После нескольких трагических выкидышей женщина впадает в глубокое отчаяние. Но однажды к берегу прибивает лодку, в которой находятся мертвый мужчина и живой младенец. Пара скрывает катастрофу и воспитывает спасенную малышку как собственную дочь.

Режиссер Дерек Сиенфрэнс заставил Майкла Фассбендера и Алисию Викандер жить вместе в полной изоляции на продуваемом ветрами полуострове в Новой Зеландии в течение шести недель. В результате экранная любовь переросла в реальный роман — Фассбендер и Викандер поженились вскоре после съемок.

Почему стоит смотреть. Фильм исследует почти библейскую дилемму о цене родительского счастья. Ведь иногда эгоистичное желание обладать ребенком и испытывать родительское чувство пробуждает в человеческой душе все самое темное, способное разрушить сразу несколько жизней.

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