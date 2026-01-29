Стругацкие и ядерная бомба: главные российские сериалы 2026 года

Исторические драмы, детективы, экранизации фантастики и комиксов — главные российские сериалы 2026 года. Среди наиболее ожидаемых премьер драма о ядерных испытаниях в СССР, экранизации Стругацких, первый сериал о теннисе.

«Трудно быть богом»

Амбициозный сериал по мотивам культовой повести Аркадия и Бориса Стругацких.

Фото: © кадр из сериала «Трудно быть богом»

Сотрудник Института экспериментальной истории Антон отправляется на увязшую в феодализме планету Арканар, чтобы под личиной благородного дона Руматы вести наблюдение за бесчинствами аборигенов.

Сценарист Андрей Золотарев существенно расширил оригинальную книгу. Арканар снимали в Иране, создатели придумали собственный арканарский язык с письменностью и алфавитом.

В ролях: Александар Радоичич, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Никита Кологривый

Где выйдет: Wink

«Полураспад»

Драма про тайное испытание советской ядерной бомбы в 1954 году и ее последствия. История развернется в двух временных линиях.

Фото: © кадр из сериала «Полураспад»

Журналистка Надежда Келлер в годы перестройки приезжает в родной поселок Тоцкий, чтобы похоронить отца. Ее внимание привлекает обилие умерших молодыми земляков, и она начинает расследование.

В ролях: Анна Михалкова, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарёв, Мила Ершова, Ксения Трейстер и Евгений Стычкин

Где выйдет: Okko

«Полдень»

Фантастический триллер, основанный на романе братьев Бориса и Аркадия Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня».

Фото: © кадр из сериала «Полдень»

2278 год. Земля превратилась в воплощение гуманистической утопии. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру найти Льва Абалкина — прогрессора, таинственно исчезнувшего после контакта со сверхцивилизацией Странников и желающего уничтожить Землю.

В ролях: Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь

Где выйдет: Okko, «Кион»

«Игра на вылет»

Первый российский сериал, посвященный теннису.

Фото: © кадр из сериала «Игра на вылет»

Бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников работает тренером, но мечтает вернуться в большой спорт. Встреча с талантливой, но очень бедной теннисисткой Катей дает ему шанс.

Консультантами проекта стали теннисист, тренер и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова, победительница 17 турниров ITF (Международная федерация тенниса). В проекте появятся известные теннисисты Дмитрий Турсунов и Николай Давыденко.

В ролях: Данила Козловский, Полина Гухман, Светлана Иванова

Где выйдет: Wink

«Встать на ноги»

Трогательная драмеди об адаптации бывшего заключенного или втором шансе для отца и дочери.

Фото: © кадр из сериала «Встать на ноги»

Отсидевший 20 лет в тюрьме Старый возвращается в родной город. Здесь он узнает, что его подельник стал успешным бизнесменом, но главное — у него есть взрослая дочь Оля на коляске, которая винит отца в смерти матери и собственной инвалидности, но по решению суда Старый и Оля должны жить вместе.

В ролях: Гоша Куценко, Мила Ершова, Александр Обласов, Алексей Розин

Где выйдет: Okko

«Лиля»

Мелодрама о легендарном любовном треугольнике Лили Брик, ее мужа Осипа и знаменитого поэта Владимира Маяковского.

Фото: © кадр из сериала «Лиля»

Действие при этом развернется на протяжении шести десятилетий, вплоть до самой смерти музы авангарда в 1978 году.

«Лиля — непостижимая фам фаталь, в ее образе слились воедино тонкий художественный вкус и невероятная чувственность, женский магнетизм и вечная провокация, любовь к роскоши и несгибаемая жизнестойкость, даже в самые тяжелые времена», — описывает героиню Первый канал.

В ролях: Мария Смольникова, Евгений Стычкин, Андрей Максимов

Где выйдет: Первый канал

«Казино»

Драма от создателей «Нулевого пациента» и «Игр».

Фото: © кадр из сериала «Казино»

Москва начала 1990-х. Студентка мехмата от безденежья устраивается крупье в элитное казино. Там она знакомится с предпринимателем Мавриным и втягивается в опасный и интригующий мир.

В ролях: Елена Тронина, Константин Хабенский, Игорь Царегородцев

Где выйдет: Кинопоиск

«Отпечатки»

Детективная драма о череде жестоких убийств в маленьком городке.

Фото: © кадр из сериала «Отпечатки»

Тихий городок Заречный потрясает серия жестоких убийств. Следователь Яна возвращается домой, чтобы раскрыть преступление и побороть внутренних демонов. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис. След приводит напарников к местному детскому дому.

В ролях: Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарёв, Анна Богомолова

Где выйдет: «Кион»

«Холод»

Тюремная драма о мести отчаянной женщины.

Фото: © кадр из сериала «Холод»

Женя теряет в автокатастрофе мужа и маленькую дочь, оказывается под следствием, а затем и в колонии, где будет выживать, а потом сбежит, чтобы отомстить обидчикам.

В ролях: Любовь Аксенова, Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров

Где выйдет: «Иви»

«Фурия»

Отечественный ответ Marvel и DC. Экранизация линейки комиксов Bubble.

Фото: © кадр из сериала «Фурия»

Ника Чайкина — девушка с уникальными суперспособностями, в раннем детстве остается сиротой и попадает в руки секретной организации под названием «Братство». Спустя годы она становится самым талантливым агентом и мечтает найти тех, кто лишил ее семьи.

В ролях: Алена Долголенко, Сергей Безруков, Юлия Пересильд

Где выйдет: «Кинопоиск»