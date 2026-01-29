Стругацкие и ядерная бомба: главные российские сериалы 2026 года

Исторические драмы, детективы, экранизации фантастики и комиксов — главные российские сериалы 2026 года. Среди наиболее ожидаемых премьер драма о ядерных испытаниях в СССР, экранизации Стругацких, первый сериал о теннисе.
«Трудно быть богом»
Амбициозный сериал по мотивам культовой повести Аркадия и Бориса Стругацких.
Сотрудник Института экспериментальной истории Антон отправляется на увязшую в феодализме планету Арканар, чтобы под личиной благородного дона Руматы вести наблюдение за бесчинствами аборигенов.
Сценарист Андрей Золотарев существенно расширил оригинальную книгу. Арканар снимали в Иране, создатели придумали собственный арканарский язык с письменностью и алфавитом.
В ролях: Александар Радоичич, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Никита Кологривый
Где выйдет: Wink
«Полураспад»
Драма про тайное испытание советской ядерной бомбы в 1954 году и ее последствия. История развернется в двух временных линиях.
Журналистка Надежда Келлер в годы перестройки приезжает в родной поселок Тоцкий, чтобы похоронить отца. Ее внимание привлекает обилие умерших молодыми земляков, и она начинает расследование.
В ролях: Анна Михалкова, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарёв, Мила Ершова, Ксения Трейстер и Евгений Стычкин
Где выйдет: Okko
«Полдень»
Фантастический триллер, основанный на романе братьев Бориса и Аркадия Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня».
2278 год. Земля превратилась в воплощение гуманистической утопии. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру найти Льва Абалкина — прогрессора, таинственно исчезнувшего после контакта со сверхцивилизацией Странников и желающего уничтожить Землю.
В ролях: Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь
Где выйдет: Okko, «Кион»
«Игра на вылет»
Первый российский сериал, посвященный теннису.
Бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников работает тренером, но мечтает вернуться в большой спорт. Встреча с талантливой, но очень бедной теннисисткой Катей дает ему шанс.
Консультантами проекта стали теннисист, тренер и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова, победительница 17 турниров ITF (Международная федерация тенниса). В проекте появятся известные теннисисты Дмитрий Турсунов и Николай Давыденко.
В ролях: Данила Козловский, Полина Гухман, Светлана Иванова
Где выйдет: Wink
«Встать на ноги»
Трогательная драмеди об адаптации бывшего заключенного или втором шансе для отца и дочери.
Отсидевший 20 лет в тюрьме Старый возвращается в родной город. Здесь он узнает, что его подельник стал успешным бизнесменом, но главное — у него есть взрослая дочь Оля на коляске, которая винит отца в смерти матери и собственной инвалидности, но по решению суда Старый и Оля должны жить вместе.
В ролях: Гоша Куценко, Мила Ершова, Александр Обласов, Алексей Розин
Где выйдет: Okko
«Лиля»
Мелодрама о легендарном любовном треугольнике Лили Брик, ее мужа Осипа и знаменитого поэта Владимира Маяковского.
Действие при этом развернется на протяжении шести десятилетий, вплоть до самой смерти музы авангарда в 1978 году.
«Лиля — непостижимая фам фаталь, в ее образе слились воедино тонкий художественный вкус и невероятная чувственность, женский магнетизм и вечная провокация, любовь к роскоши и несгибаемая жизнестойкость, даже в самые тяжелые времена», — описывает героиню Первый канал.
В ролях: Мария Смольникова, Евгений Стычкин, Андрей Максимов
Где выйдет: Первый канал
«Казино»
Драма от создателей «Нулевого пациента» и «Игр».
Москва начала 1990-х. Студентка мехмата от безденежья устраивается крупье в элитное казино. Там она знакомится с предпринимателем Мавриным и втягивается в опасный и интригующий мир.
В ролях: Елена Тронина, Константин Хабенский, Игорь Царегородцев
Где выйдет: Кинопоиск
«Отпечатки»
Детективная драма о череде жестоких убийств в маленьком городке.
Тихий городок Заречный потрясает серия жестоких убийств. Следователь Яна возвращается домой, чтобы раскрыть преступление и побороть внутренних демонов. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис. След приводит напарников к местному детскому дому.
В ролях: Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарёв, Анна Богомолова
Где выйдет: «Кион»
«Холод»
Тюремная драма о мести отчаянной женщины.
Женя теряет в автокатастрофе мужа и маленькую дочь, оказывается под следствием, а затем и в колонии, где будет выживать, а потом сбежит, чтобы отомстить обидчикам.
В ролях: Любовь Аксенова, Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров
Где выйдет: «Иви»
«Фурия»
Отечественный ответ Marvel и DC. Экранизация линейки комиксов Bubble.
Ника Чайкина — девушка с уникальными суперспособностями, в раннем детстве остается сиротой и попадает в руки секретной организации под названием «Братство». Спустя годы она становится самым талантливым агентом и мечтает найти тех, кто лишил ее семьи.
В ролях: Алена Долголенко, Сергей Безруков, Юлия Пересильд
Где выйдет: «Кинопоиск»