Пять сериалов 2025 года, которые нельзя пропустить

Онлайн-кинотеатры анонсировали множество громких премьер, которые состоятся в 2025 году. Одни уже стартовали, у других еще не объявлены даты показа. Какие сериалы стоит ждать и посмотреть?

В 2025 году ожидаются оригинальные новинки и долгожданное продолжение уже полюбившихся и нашумевших проектов. Так, зрители увидят вторую часть скандального «Монастыря» с Марком Эйдельштейном и ожидаемый «Аутсорс» с Иваном Янковским.

«Подслушано в Рыбинске»

Когда и где смотреть: с 30 января в онлайн-кинотеатрах «Premier», «START»

Детективная комедия «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым в главных ролях рассказывает о журналисте, который пытается раскрыть загадочное убийство.

По сюжету, журналист небольшой провинциальной газеты Юра (Трибунцев) всю свою жизнь пишет непримечательные новости родного города. Но внезапно происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь — к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, тайно и незаметно происходящие в Рыбинске.

Фото: © кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»

Вскоре ситуация осложняется тем, что Юра становится главным подозреваемым в одном из дел – убийстве актрисы. Герою приходится самому взяться за расследование. А помогать ему в этом берется поклонник актрисы – молодой парень Ширмик (Рузиль Минекаев).

«Аутсорс»

Когда и где смотреть: с 13 февраля в онлайн-кинотеатре Okko

В сериале «Аутсорс» показаны времена 1990-х в России до введения моратория на смертную казнь. Главную роль исполнил Иван Янковский.

По сюжету, герой Янковского Константин переводится в маленький город работать в местную тюрьму. Он быстро становится авторитетом среди коллег, благодаря решительности и хладнокровию.

Фото: © кадр из сериала «Аутсорс»

Однажды Косте поступает предложение от мужчины, который желает исполнить наказание и самостоятельно расправиться с осужденным на смерть преступником.

«Между нами химия»

с 6 марта в онлайн-кинотеатре Wink

В центре сюжета сериала молодая женщина Таня (Саша Бортич). Днем она в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Однажды все меняется, когда она узнает о серьезном диагнозе. Героиня не уверена, что продолжит жить.

Фото: © кадр из сериала «Между нами химия»

Главной заботой Тани становится вопрос: с кем останутся дети, если она умрет. Она срочно начинает поиск достойного мужчины, чтобы женить на себе и оставить ему детей. План срабатывает, но в какой-то момент претендентов становится слишком много.

«Урок»

в онлайн-кинотеатре Okko

«Урок» — будущий сериал от режиссера Сергея Филатова с Юрой Борисовым в главной роли. Также в «Уроке» снялись Даниил Воробьев, Ольга Лерман, Полина Денисова, Алена Долголенко, Вера Енгалычева, Елизавета Карякина.

В центре сюжета Антон, который раньше был успешным музыкантом, но после аварии, в которой погибла его девушка Лиза, и года в наркологической клинике он все потерял.

Фото: © кадр из сериала «Урок»

Антон возвращается в родной город, где у него остался лишь старший брат Константин, который всегда был его полной противоположностью. Константин предлагает брату помощь, но с одним условием. Так Антон становится учителем в школе и вынужден вникать в проблемы подростков.

Дата премьеры не называется, но запланирована на 2025 год. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.

«Монастырь 2»

Где смотреть: в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

В продолжении скандального сериала «Монастырь» главным героем стал послушник Юра (Марк Эйдельштейн), которого в первом сезоне совратила героиня Насти Ивлеевой.

Во втором сезоне Юра впервые попадает в шумную Москву. Здесь его ждет не только поступление в университет и непростая учеба, но и знакомство со сводной сестрой-блогером, клубок семейных проблем и тайн, которые много лет замалчивали.

Фото: © кадр из сериала «Монастырь»

В то же время отца Варсонофия (Филипп Янковский) ждут кардинальные перемены, однако неизменным останется его желание помогать и сопереживать людям. Оба героя заново учатся жить и пытаются не потерять себя в далекой от монастырских устоев городской суете.