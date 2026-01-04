Что скрывает нашумевший сериал «Из многих»

Одним из самых громких событий 2025 года в киноиндустрии стал сериал «Из многих» («Pluribus») режиссера Винса Гиллигана, известного по культовым телешоу «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Почему его новый проект стал хитом уже после первых эпизодов, какие смыслы вложил в него создатель и отчего их так тяжело разгадать?

«Из многих» стартовал на Apple TV в ноябре 2025 года, последняя (девятая) серия первого сезона вышла в конце декабря. Сериал стал самым просматриваемым шоу в истории Apple TV. Его название — отсылка к римскому девизу E pluribus unum («Из многих — единое»).

Сейчас у сериала «Из многих» 98% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, на Metacritic — 87 баллов из 100. На агрегаторе IMDb 8,10 балла, зрители «Кинопоиска» также поставили шоу высокую оценку — 7,6.

О чем сериал

Повествование начинается с того, что таинственный космический сигнал заражает человечество вирусом, который превращает почти всех людей в единый, счастливый и мирный коллективный разум, управляемый инопланетной волей.

Однако в новом мире остаются 13 людей с иммунитетом, которых вирус не смог обратить в счастливое целое или убить, как всех остальных. Среди них главная героиня — язвительная и несчастная писательница фэнтези-романов для домохозяек из Альбукерке Кэрол Стурка.

Кэрол отказывается принять инопланетную утопию, которая избавляет человечество от страданий ценой гибели «всего лишь» нескольких сотен миллионов людей и отказа от индивидуальности. Она начинает собственное расследование.

В центре сюжета — личная борьба писательницы с системой, которая настойчиво пытается «исцелить» ее несогласие на присоединение к «счастливым». Ее эмоциональный бунт против «счастья всем даром» становится стержнем всей истории.

Первые версии

Для рядового зрителя «Из многих» сериал нетипичный. Очень неспешное развитие сюжета, размытые диалоги и скверный характер главной героини Кэрол (Ри Сихорн, знакомая по образу Ким Векслер из «Лучше звоните Солу») способны отпугнуть часть широкой публики.

Однако здесь есть где разгуляться любителям искать ключи к головоломкам и пробовать разгадывать, что происходит на самом деле. Уже появились и популярные версии о глобальной метафоричности счастливого апокалипсиса.

Версия первая: абсолютное коллективное счастье, которое демонстрируют зараженные — сатирическая метафора несуществующей счастливой жизни из соцсетей, частью которой хотят стать многие.

Версия вторая: многие видят в сюжете параллели с тотальным влиянием искусственного интеллекта (который усредняет творчество), пандемией COVID-19 с ее изоляцией и жертвами, а также политическими расколами в обществе.

Зритель при этом попутно вынужден размышлять над вечными философскими вопросами. Например, что важнее — личная свобода или умиротворение и счастье для всех остальных? И может ли существовать в реальности мир без конфликтов?

Гиллиган избегает навязывания авторских интерпретаций, чтобы дать возможность самостоятельно найти ответы.

Почему стоит смотреть

Сериал «Из многих» — хороший выбор для тех, кто ценит сложный, многослойный контекст повествования, внезапные озарения, культурные аналогии и параллели. Поклонникам Гиллигана обязательно понравятся пасхалки, отсылающие к его прежнему творчеству.

Поклонникам не менее нашумевшего сериала «Разделение» будет полезно взглянуть на обратную сторону медали научно-фантастического «объединения». Коллективное противопоставляется личному.

Маркетологи задумаются, возможны ли продажи в мире, лишенном болей и потребностей. Зрители, увлекающиеся психологией, получат возможность прочувствовать искренние эмоции героев.

Сериал по своему центральному сюжету — для всех, а по пониманию — индивидуален для каждого. Каждый может найти в этом телешоу что-то свое. Вот уж действительно — E pluribus unum.

Подсказки к сюжету

Гиллиган изящно манипулирует восприятием зрителя, заложив кучу метафор, гипербол и отсылок. Буквально в каждой серии на стене висит «ружье», способное феерично выстрелить в любой момент.

Шоу можно воспринимать как метафору на кризис творчества в современную эпоху, метафору утраты «я» в эпоху тотальной цифровизации и соцсетей, абсурдного социального конформизма ради общественного спокойствия и «удобства».

Название сериала — первый ключ. Pluribus, «из многих». Это про невосприимчивость к коллективизации? Про бунт против очевидного пути к абсолютному счастью? Или вопрос к несправедливости персональной смерти?

Второй важный ключ лежит в вопросе погибшей в первой серии подруги Кэрол: «Ты читала «Поминки по Финнегану»?». Этот роман ирландского писателя Джеймса Джойса — текст, где стираются границы между отдельными голосами, идеями и языками.

Роман с размытыми персонажами является идеальной литературной моделью коллективного разума. И его упоминание символично: женщина признается, что чтение Джойса сделало ее «несчастной» — сложное искусство не может подарить «дешевое» удовольствие.

Еще один момент: в титрах сериала есть фраза «шоу сделано людьми» — манифест против ИИ, который стирает человеческую индивидуальность. И таких скрытых ключей в сериале много. Конечно, разгадать все тайны «Из многих» до финала второго сезона не получится — но попробовать стоит.