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Выиграл и проиграл: что такое пиррова победа

Источник:
Sibnet.ru
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Римский легионер
Фото: © Elliott Sadourny

Пиррова победа — парадоксальная ситуация, когда победа достается слишком высокой ценой и ведет к дальнейшему поражению. Крылатое выражение появилось в ходе войны римлян с эпирским царем Пирром, выдающимся военачальником.

Эпирская армия в сражении при Аускуле в 279 году до нашей эры в течение двух дней вела наступление на войска римлян и сломила их сопротивление. Однако потери победителей оказались очень серьезными.

Согласно римским историкам, Пирр после сражения заявил: «Еще одна такая победа, и я останусь без войска». По другой версии, фраза звучала следующим образом: «Еще одна такая победа, и мы погибли».

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Армии противников в сражении была равны по численности — порядка 40 тысяч пехоты и кавалерии в каждой. Однако на стороне Пирра были боевые слоны. Именно благодаря огромным животным Пирр одержал итоговую победу — римляне были вынуждены отойти.

Несмотря на положительный исход сражения, Пирр был вынужден запросить у Рима перемирие. Однако римский сенат отказался заключать любые соглашения с Пирром. В итоге войско Пирра потерпело поражение в решающей битве при Беневенто, после чего он вернулся на родину.

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Жизнь #Интересно #История
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