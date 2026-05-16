Аномальное соединение нашли на месте первого ядерного взрыва

Неизвестное ранее кристаллическое соединение обнаружили ученые в образцах красного тринитита, появившегося после первого ядерного испытания «Тринити» в 1945 году. Статья исследователей опубликована журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

Испытание «Тринити» прошло 16 июля 1945 года в пустыне Нью-Мексико. После детонации температура в эпицентре превысила 1,5 тысячи градусов Цельсия, а давление выросло в десятки тысяч раз выше атмосферного.

В результате песок и металл расплавились, образовав стеклообразный материал — тринитит. Большинство таких образцов имеет зеленый цвет. Однако есть и редкий красный тринитит, насыщенный металлами из испарившихся конструкций и аппаратуры.

Именно в таком образце исследователи нашли необычную кристаллическую структуру — клатрат Ca-Cu-Si I типа. Она представляет собой кристаллическую решетку с «клетками», внутри которых удерживаются отдельные атомы, а в центре каждой ячейки находился кальций.

Авторы исследования отметили, что уникальные процессы во время взрыва создали условия для появления редких геологических структур, которые невозможно получить обычными методами синтеза.