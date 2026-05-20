Вице-премьер запретил китайским автомобилям конкурировать с АвтоВАЗом

Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу при выходе на российский рынок, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров

«Наше условие было, чтобы (китайские автомобили) здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом», — сказал вице-премьер в интервью ИС «Вести».

Китайские производители могут предлагать электрические или гибридные автомобили, которые не пересекаются напрямую с АвтоВАЗом, но востребованы среди россиян, отметил вице-премьер. При этом китайцы должны показать высочайший уровень локализации и унификации с другими производителями.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в декабре 2025 года в интервью «Ведомостям» обвинил китайских производителей в демпинге. Он отметил, что скидки на автомобили доходили до 1 миллиона рублей руб. Однако даже в такой ситуации автомобили Lada «продаются существенно дешевле китайских».