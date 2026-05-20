Найден идеально сохранившийся череп стегозавра. ФОТО

Палеонтологи нашли на территории Испании почти идеально сохранившийся череп стегозавра возрастом около 150 миллионов лет. Результаты исследования опубликованы журналом Vertebrate Zoology.

По оценке ученых, это лучший по сохранности череп стегозавра, когда-либо найденный в Европе. Окаменелость принадлежит Dacentrurus armatus — крупному травоядному динозавру, покрытому костными пластинами и шипами.

Череп стегозавра Фото: © Fundacion Conjunto Paleontologico de Teruel-Dinopolis

Эти животные жили в конце юрского периода, взрослые особи достигали девяти метров, а вес мог достигать семи тонн. Долгое время анатомия головы этого стегозавра оставалась загадкой, так как черепа динозавров из-за хрупкости костей сохраняются крайне редко.

Изучение черепа в идеальном состоянии позволит уточнить генеалогическое древо этих колючих ящеров. В частности, на основе находки палеонтологи выделили новую глобальную эволюционную группу — неостегозавры.