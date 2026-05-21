Афганцам разрешили жениться на девятилетних девочках

Движение «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) в Афганистане отменило минимальный брачный возраст для девушек.

«Если девочка достигает половой зрелости в возрасте девяти или десяти лет, то, согласно новому закону, она достигла законного возраста для вступления в брак», — цитирует афганскую правозащитницу Хорию Мосадик издание The Times.

Согласно крупнейшей и старейшей суннитской школе исламского права, минимальный возраст полового созревания составляет девять лет, отмечается в материале.

До прихода к власти талибов в Афганистане минимальный возраст для заключения брака составлял 16 лет, однако это возрастное ограничение было снято.

