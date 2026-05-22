Зафиксировано аномальное поведение ядра Земли

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало результаты многолетних наблюдений за магнитным полем Земли. Исследователи зафиксировали необъяснимые изменения в поведении расплавленного жидкого ядра планеты.

Так называемое внешнее ядро располагается на глубине 2,2 тысячи километров. Именно его движение создает геомагнитное поле — оно сохраняет Землю то агрессивного космического излучения и удерживает на планете атмосферу.

Ранее ученые установили, что во внешнем ядре преимущественно происходит стабильно вращение вещества на запад. Однако примерно четверть века назад расплавленный материал под Тихим океаном изменил направление и стал передвигаться на восток.

Причины этого явления до сих пор остаются загадкой. Дальнейший мониторинг показал, что примерно в 2020 году скорость потока в восточном направлении упала. Также удалось выявить волнообразные ускорения, происходящие в жидком материале.

Таким образом, удалось зафиксировать странную турбулентность этого процесса. По всей видимости, сменивший направление поток в настоящее время ослабевает. Специалисты считают, что открытие указывает на присутствие сложного цикла в ядре планеты.