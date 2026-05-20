Рабочих из Таджикистана подготовят к переезду в Россию

Граждан Таджикистана, планирующих приехать в Россию для трудоустройства, начнут готовить к этому заблаговременно.

Для этого на территории Таджикистана откроются представительства МИД России, а также госорганы республики по вопросам миграции и занятости на территории РФ, соответствующие международные соглашения 20 мая ратифицировал Совет Федерации.

После вступления изменений в силу фотографирование и дактилоскопия таджикских мигрантов будет проводиться еще на территории их страны. Данные направят в компетентные российские органы, которые проверят сведения о кандидатах.

Это позволит заблаговременно пресекать въезд в Россию граждан, находящихся в розыске, имеющих судимость, а также тех, чье присутствие на российской территории признано нежелательным.

