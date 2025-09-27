НАВЕРХ
Россиян предупредили о штрафах за сжигание осенью листвы

Источник:
«Лента.ру»
жигание листвы и веток и других на приусадебных участках влечет штрафы от 5 до 15 тысяч рублей, предупредила профессор Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

Сжигать мусор можно только в специально отведенных для этого местах. Продукты горения растительных остатков содержат канцерогенные вещества и загрязняют воздух, пояснила профессор.

Альтернативные методы утилизации отходов, такие как компостирование, измельчение и использование в качестве удобрений, помогут избежать серьезных последствий для окружающей среды, сказала Капустина в интервью «Ленте.ру».

Она также напомнила, что контролирующими органами в осенний период выявляются самовольные постройки, возведенные в течение дачного сезона. Штрафы могут достигать для физических лиц до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.

Дополнительно может потребоваться снос незаконно возведенных конструкций за счет нарушителя», — отметила профессор.

Жизнь #Законы #Дача
