Заброшенные участки впервые изъяли у дачников в Омской области

Заброшенные садовые участки впервые изъяли у дачников в Омской области в рамках закона о нецелевом использовании земель.

Инициатором выступила прокуратура Таврического района, рассказал в прямом эфире ГТРК «Иртыш» председатель Омского областного союза садоводов Виктор Бобырь. По его словам, всего суд изъял 13 садовых участков.

Соответствующий федеральный закон №307-ФЗ вступил в силу 1 марта 2025 года. Он определяет признаки неиспользования земли, которые могут привести к изъятию участка у собственника по решению суда.

Так, садовый или дачный участок могут признать неиспользуемым, если на нем в течение трех лет и более ничего не выращивают, а земля более чем наполовину захламлена мусором или заросла сорняками.

Кроме этого, признаком заброшенного садового участка считается существенное разрушение постройки на его территории, при отсутствии ремонтных работ в течение пяти и более лет.