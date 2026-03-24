Домострой
Заброшенные участки впервые изъяли у дачников в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © Sibnet.ru

Заброшенные садовые участки впервые изъяли у дачников в Омской области в рамках закона о нецелевом использовании земель.

Инициатором выступила прокуратура Таврического района, рассказал в прямом эфире ГТРК «Иртыш» председатель Омского областного союза садоводов Виктор Бобырь. По его словам, всего суд изъял 13 садовых участков.

Соответствующий федеральный закон №307-ФЗ вступил в силу 1 марта 2025 года. Он определяет признаки неиспользования земли, которые могут привести к изъятию участка у собственника по решению суда.

Так, садовый или дачный участок могут признать неиспользуемым, если на нем в течение трех лет и более ничего не выращивают, а земля более чем наполовину захламлена мусором или заросла сорняками.

Кроме этого, признаком заброшенного садового участка считается существенное разрушение постройки на его территории, при отсутствии ремонтных работ в течение пяти и более лет.

Еще по теме
Вступили в силу новые штрафы для дачников
Россиян предупредили о штрафах за сжигание осенью листвы
Как выбрать идеальный кусок мяса для шашлыка
Вытяжка своими руками: как избавится от запаха в дачном туалете
смотреть все
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Кот с трехцветными глазами стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Сериал «Большой человек» с покойным Романом Поповым выйдет на ТНТ
Умер легендарный Чак Норрис
США объявили Россию ядерной угрозой
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
21
Трамп потребует от Японии участия в борьбе Ираном
15
ПВО Ирана поразила истребитель‑невидимку F‑35. ВИДЕО
14
ЕС исключил закупки российского газа даже в случае энергоколлапса
12
Трамп объявил мораторий на удары по Ирану
10
Умер легендарный Чак Норрис