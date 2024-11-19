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Запущен виртуальный тур по петроглифам Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Петроглиф в долине реки Елангаш в Республике Алтай
Фото: © Институт археологии и этнографии СО РАН

Запущен первый виртуальный тур по петроглифам в Горном Алтае, это путешествие в долину реки Еленгаш, где можно увидеть 30 тысяч изображений, нанесенных на скалы древними людьми, сообщила пресс-служба Института археологии и этнографии СО РАН.

Самые ранние фигуры в долине Елангаша (Кош-Ачагский район) были созданы в эпоху бронзы (IV­-I тысяча лет до нашей эры). Эти петроглифы выбиты в характерной для Центральной Азии манере.

«Колеса и лошади изображались на боку, развернутыми на поверхность скалы. На колесницах «передвигаются» парные фигуры, мужская и женская, что является редкостью для подобных изображений — обычно возничий один», — рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Дмитрий Черемисин.

«Скифская эпоха», или ранний железный век (I тысяча — 500 год до нашей эры), представлена многочисленными фигурами оленей в стиле «оленных камней». Звери изображены с огромными закинутыми на спину рогами и вытянутой мордой, тем самым, вероятно, подчеркивается то, как олени трубят во время гона.

Виртуальный тур по петроглифам

Средневековая древнетюркская эпоха представлена изображениями всадников во время охоты. Летящие в галопе лошади изображены в динамичной и экспрессивной манере.

Время, близкое к этнографической современности, представлено изображениями юрт, охотников с ружьями, стад лошадей, овец, всадников, в том числе женщин в национальных одеждах.

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Жизнь #Туризм #Республика Алтай
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