Республика Алтай получит игорную зону

Президент Владимир Путин подписал закон о создании новой игорной зоны в Республике Алтай, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

До подписания закона в России было пять официальных игорных зон — в Крыму, в Калининградской области и на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев. Таким образом, новая зона в Республике Алтай станет шестой.

Запрет на азартные игры действует в России с 2009 года. Легально вести игорный бизнес можно исключительно на территории специальных зон. При этом по закону в границах одного субъекта может действовать тогда одна игорная зона.

Новую игорную зону планируется запустить в Майминском районе. По предварительным расчетам, она увеличит поток туристов и сможет ежегодно приносить в бюджет субъекта не менее 300 миллионов рублей.