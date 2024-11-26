Семейная налоговая льгота, названная «налоговым кешбэком», заработает для семей с двумя и более детьми. Фактически семьям с низкими доходами снизят ставку НДФЛ, но разницу, как и другие налоговые вычеты, вернут позже — в следующем году. Первую такую выплату семьи получат за 2025 год.

Федеральный закон «О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей» №179-ФЗ подписан президентом Владимиром Путиным 13 июля 2024 года.

Суть новой выплаты — снижение ставки НДФЛ с 13% до 6% для семей с низкими доходами.

Работать это будет так: Сначала родители весь год платят обычные 13% НДФЛ. А если по итогам года среднедушевой доход их семьи оказывается низким, подходящим под критерии семейной налоговой выплаты, то получают часть уплаченного налога обратно.

Впервые обратиться за новой выплатой можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Кто получит «налоговый кешбэк»

Действие закона №179-ФЗ распространяется на родителей, усыновителей, опекунов и попечителей.

Поскольку это налоговая льгота, очевидно, что для ее получения родители должны официально работать и платить налог на доходы физических лиц. При этом обязательно быть гражданами и налоговыми резидентами РФ.

Двое детей в семье должны быть не старше 18 лет. Либо 23 лет, если ребенок учится в школе, колледже или вузе на очном отделении. Родители не должны иметь долгов по алиментам.

Важное условие для получения «налоговое кешбэка» — размер дохода семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума на одного члена семьи. Доходом считается зарплата, проценты по вкладам и счетам в банках, иные официальные заработки родителей.

Оценят доход семьи так: Общий доход семьи за год разделят на 12, затем на количество членов семьи. Если полученная сумма окажется ниже прожиточного минимума, то семья получит «налоговый кешбэк».

Для определения права на семейную налоговую выплату будет учитываться размер прожиточного минимума в регионе проживания в том году, за который оформляется выплата.

Как посчитают «налоговый кешбэк»

Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов, поэтому «налоговый кешбэк» будет индивидуальным для каждой семьи. В случае одобрения льготы возвращенная государством сумма составит 7% из 13% уплаченного НДФЛ каждым родителем.

Для примера — в семье с двумя детьми зарплата отца в 2025 году составит 70 тысяч рублей в месяц. В год это 840 тысяч. Работодатель удержит НДФЛ по ставке 13% в сумме 109 200 рублей. Из них 7% вернет государство — «налоговый кешбэк» составит 58 800 рублей. По аналогичной формуле получит выплату мать.

Вычеты при расчете НДЛФ (например, на лечение или обучение) учитывать не будут. Таким образом, для подсчета суммы кешбэка применят всю начисленную, а не фактически уплаченную сумму НДФЛ.

Как оформить «налоговый кешбэк»

Обязанности по назначению и обеспечению выплаты возложены на Социальный фонд России. Заявление на семейную налоговую выплату родителям необходимо будет подавать ежегодно — онлайн на портале «Госуслуги» или лично в территориальном отделении СФР по месту жительства.

Все сведения, необходимые для вынесения решения по возврату части НДФЛ, фонд будет получать путем межведомственного взаимодействия, поэтому никаких справок или дополнительных документов не потребуется — достаточно только заявления.