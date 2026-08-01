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Названы лучшие смартфоны 2026 года

Источник:
Gizmochina
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Oppo Find X9 Ultra
Oppo Find X9 Ultra
Фото: © Oppo

Редакция авторитетного портала Gizmochina представила рейтинг лучших смартфонов первой половины 2026, выбрав лучшие модели в нескольких ключевых категориях.

Титул «Лучший камерофон» достался Oppo Find X9 Ultra. По мнению экспертов, устройство оснащено одной из самых продвинутых камер среди всех мобильных устройств — как с точки зрения выбора сенсоров, так и охвата фокусных расстояний.

В сочетании с калибровкой цветов от Hasselblad смартфон стал одним из фаворитов года. При этом специалисты редакции признали, что десятикратный телеобъектив страдает от заметной хроматической аберрации, а стабилизация видео требует доработки.

В отдельной категории за лучший опыт мобильной съемки победителем стал более доступный Huawei Pura 90s Pro Max. Его похвалили за множество функций на базе искусственного интеллекта, а также 200-мегапиксельную телекамеру на базе сенсора RYYB и улучшенную съемку видео.

Лучшим игровым смартфоном стал Redmi K90 Max. В его пользу говорит небольшой вес, уникальная возможность интерполяции кадров во всех играх без ограничений, встроенная система охлаждения с вентилятором. Кроме этого, у него доступная цена.

Лучшим складным смартфоном признан Huawei Pura X Max. Ключевым преимуществом модели стало удачное решение проблемы соотношения сторон: дисплей сохраняет одинаковую геометрию как в сложенном, так и в развернутом состоянии.

В категории «Убийца флагманов» победу одержал OnePlus 15T. Он оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen5, 165-герцевым дисплеем, аккумулятором емкостью 7500 мАч и поддержкой беспроводной зарядки при стоимости ниже прямых конкурентов.

SIBNET.RU В MAX

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Топ комментариев

Danilon

Я вот не пойму: это прорыв, рывок или многоходовочка ?

urbasik

Мы им стратегический метал они нам зелёные фантики.

_ASUS__

украинцы для запада это рабская бесправная скотина на убой лабораторные мыши чисто утилитарный ресурс...

pepelmetal

А нилох знает о своих потерях только в Курской области 80000:D?