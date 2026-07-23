НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Названы лучшие доступные камерофоны

Источник:
«Палач»
273 0
Смартфон Nothing Phone (3a) Pro
Смартфон Nothing Phone (3a) Pro
Фото: © Nothing

Названы самые выгодные для покупки смартфоны с качественными камерами по версии тематического портала «Палач». Список моделей, которые заслуживают внимание благодаря продуманной оптике и сбалансированным характеристикам, открывает Nothing Phone (3a) Pro.

Nothing Phone (3a) Pro — аппарат за 29 тысяч рублей с прозрачной задней панелью и фирменной светодиодной подсветкой Glyph. Смартфон оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-экраном, чипом Snapdragon 7s Gen 3 и тройной камерой с оптической стабилизацией и трехкратным зумом.

Второй в рейтинге — Vivo V70 5G за 33 тысячи рублей. За его производительность отвечает Snapdragon 7 Gen 4, а камеры с алгоритмами Zeiss отлично справляются с задачами даже при слабом освещении. Экран — 6,59-дюймовый AMOLED с пиковой яркостью 5 тысяч нит.

На третьей строчке Tecno Camon 50 Ultra с 144-Гц AMOLED-экраном, чипом MediaTek Dimensity 7400 Ultimate и батареей на 6500 мАч. У него тройная камера с оптической стабилизацией и трехкратным зумом. Также в наличии стереодинамики Dolby Atmos. Цена — от 38 тысяч рублей.

Четвертым стал Realme 16 Pro+, аппарат называют «королем мобильной фотографии». Он получил 144-Гц AMOLED-экран, Snapdragon 7 Gen 4 и уникальный блок камер с оптическим зумом и алгоритмами Ricoh. Цена — от 43 тысяч рублей.

Замыкает пятерку Google Pixel 10a стоимостью порядка 45 тысяч рублей — он оснащен 48-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией и алгоритмами постобработки Google. Устройство работает на собственном чипе Tensor G4.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Realme покинет китайский рынок
Nokia выпустит телефон с «вечным» аккумулятором
Nokia представила кнопочные смартфоны с ИИ
Эксперты предупредили о скором подорожании iPhone
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
6711
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
14013
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
10583
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
12818
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
18819
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
141927
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
175910
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
159882
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
4680694
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
188315
0
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Месси покинул сборную Аргентины
Nokia выпустит телефон с «вечным» аккумулятором
Первые «бои без правил» роботов-гуманоидов прошли в Китае
Названы лучшие бюджетные телевизоры
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Топ комментариев

Uynachalnica

У нас все временное, кроме планов, Путина и врагов, вечно вставляющих палки в колесы. Но наш Путин не...

Maniac.

На какие только уловки не пойдут Майки, что львиная доля форточников перешли с 10 на 11. Ведь не раз...

corrector

не говорите, европейцы хоть в открытую против РФ, а эти хитроделаные "в космос вместе с русскими...

corrector

и послал нацистам оружия, и профинансировал нацистам его производство в других странах, от этих рубий...