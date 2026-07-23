Названы лучшие доступные камерофоны

Названы самые выгодные для покупки смартфоны с качественными камерами по версии тематического портала «Палач». Список моделей, которые заслуживают внимание благодаря продуманной оптике и сбалансированным характеристикам, открывает Nothing Phone (3a) Pro.

Nothing Phone (3a) Pro — аппарат за 29 тысяч рублей с прозрачной задней панелью и фирменной светодиодной подсветкой Glyph. Смартфон оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-экраном, чипом Snapdragon 7s Gen 3 и тройной камерой с оптической стабилизацией и трехкратным зумом.

Второй в рейтинге — Vivo V70 5G за 33 тысячи рублей. За его производительность отвечает Snapdragon 7 Gen 4, а камеры с алгоритмами Zeiss отлично справляются с задачами даже при слабом освещении. Экран — 6,59-дюймовый AMOLED с пиковой яркостью 5 тысяч нит.

На третьей строчке Tecno Camon 50 Ultra с 144-Гц AMOLED-экраном, чипом MediaTek Dimensity 7400 Ultimate и батареей на 6500 мАч. У него тройная камера с оптической стабилизацией и трехкратным зумом. Также в наличии стереодинамики Dolby Atmos. Цена — от 38 тысяч рублей.

Четвертым стал Realme 16 Pro+, аппарат называют «королем мобильной фотографии». Он получил 144-Гц AMOLED-экран, Snapdragon 7 Gen 4 и уникальный блок камер с оптическим зумом и алгоритмами Ricoh. Цена — от 43 тысяч рублей.

Замыкает пятерку Google Pixel 10a стоимостью порядка 45 тысяч рублей — он оснащен 48-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией и алгоритмами постобработки Google. Устройство работает на собственном чипе Tensor G4.