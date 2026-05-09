Chrome тайно установила нейросеть на ПК пользователей

Браузер Google Chrome автоматически загружает локальную нейросеть Gemini на компьютеры пользователей без запроса согласия.

На ПК с установленным Chrome в пользовательском профиле появляется каталог OptGuideOnDeviceModel. Внутри лежит файл weights.bin размером около 4 гигабайт, что соответствует «весу» Gemini Nano, выяснили пользователи.

После появления соответствующих сообщений на форумах поддержки, корпорация Google официально прокомментировала ситуацию. Она отметила, что ИИ-модель обеспечивает важные функции безопасности, такие как обнаружение мошенничества и доступ к API для разработчиков.

Также компания уточнила, что отключить ИИ-функции на устройстве можно в разделе «Система» в настройках Chrome. После отключения локальная версия Gemini больше не будет загружаться или обновляться.

Эксперты отмечают, что установка без согласия пользователя может нарушать законы о защите персональных данных и правах потребителей. Кроме этого, ИИ-модель может получить доступ к данным на устройстве.

