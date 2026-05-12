«Макс» запустит прямые эфиры и стримы

Мессенджер «Макс» этим летом запустит прямые эфиры и стримы в чатах и каналах, сообщил гендиректор платформы Фарит Хуснояров.

«Помимо комментариев и историй этим летом авторам станут доступны прямые эфиры и стримы непосредственно в чатах и каналах», — сказал он, уточнив при этом, что в настоящее время возможность реализована через интеграцию с «VK Видео».

Разработчики мессенджера считают приоритетом запуск расширенной аналитики и настроек для каналов, а также инструментов для продвижения, данный функционал должен заработать осенью.

Ранее «Яндекс» начал бета-тестирование монетизации партнерских каналов в мессенджере «Макс». В рамках эксперимента рекламные размещения появились в двух тысячах закрытых и публичных каналах.