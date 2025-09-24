НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

«Конструкторское бюро» вернется в «Мир танков»

Источник:
Sibnet.ru
Разработчики «Мира танков» анонсировали в соцсетях возвращение «Конструкторского бюро». В рамках этого внутриигрового события пользователи смогут собрать советский танк «Объект 718Б» десятого уровня.

«Конструкторское бюро» позволяет игрокам получить доступ к ограниченному количеству уникальных танков, «собрать» их можно с использованием разных игровых ресурсов. Так, в прошлый запуск акции для сборки было доступно всего 150 тысяч машин.

Часть игроков, которые окажутся самыми быстрыми, получат не только машину, но и номерной 3D-стиль. Для сборки можно использовать различные ресурсы: свободный опыт, фрагменты чертежей, боны, серебро и дни премиум-аккаунта.

Так, днями премиум-аккаунта, бонами, серебром и свободным опытом можно будет заполнить до 100% шкалы прогрессии, национальными фрагментами чертежей — до 22%, универсальными фрагментами чертежей — до 14%.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, арендные премиальные танки с возможностью их выкупа со скидкой, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.

