Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст

Преобразование аудиофайлов в текст перестало быть насущной потребностью только журналистов и студентов. Качество транскрибации неуклонно растет и теперь инструменты базируются на нейросетях. В обзоре пять сервисов для перевода русской речи в текст.

Speech2Text

Поддержка более 20 языков

Разделение на спикеров: сервис автоматически определит и разделит речь разных говорящих в тексте, выставит таймкоды

Конфиденциальность: файлы и расшифровки не сохраняются после удаления пользователем; используется шифрование при передаче данных

Экспорт субтитров: возможность скачивания субтитров для дальнейшего использования в видеоредакторах



Функции и возможности:

После регистрации пользователям дается 180 бесплатных минут для расшифровки. Далее лимит – 15 бесплатных минут в сутки. Официальный сайт Speech2Text.

Any2Text

Поддержка более 50 языков

Высокая точность распознавания даже при низком качестве записи

Отсутствие ограничений на длину записи: можно расшифровывать файлы любой продолжительности

Конфиденциальность: файлы не сохраняются в сервисе после обработки

Функции и возможности:

После регистрации пользователям предоставляется 60 минут бесплатной транскрибации. Официальный сайт Any2Text.

Писец

Автоматическое определение и разделение спикеров (до пяти человек).

Расстановка таймкодов и знаков препинания

Безопасность данных: файлы не сохраняются и удаляются сразу после расшифровки

Функции и возможности:

Есть бесплатный тариф для аудио длительностью до 10 минут. Файлы обрабатываются в порядке живой очереди, чем больше пользователей, тем дольше придется ждать. Официальный сайт сервиса Писец.

Sonix

Поддержка более 50 языков

Высокоточное распознавание русской речи

Создание автоматических субтитров для видео

ИИ-инструменты: создание сводок, заголовков, тематический анализ

Встроенный редактор для поиска, воспроизведения и редактирования файлов

Функции и возможности:

После регистрации доступны 30 бесплатных минут. Официальный сайт Sonix.

mymeet.ai

Точность распознавания русского языка — 95% (лучший показатель на рынке)

Автоматическое определение и разделение нескольких спикеров

Интеллектуальная очистка текста от слов-паразитов

AI-чат для взаимодействия с содержанием аудиофайлов: сводки, краткий пересказ, структурирование



После регистрации доступны 180 бесплатных минут без привязки карты. Официальный сайт mymeet.ai .

Функции и возможности:

Бонус. Нейросеть Whisper-JAX — улучшенная версия модели Whisper от OpenAI, предназначенной для быстрой транскрипции в текст аудиофайлов. Для перевода в текст достаточно зайти на главную страницу сервиса и выбрать источник: запись с микрофона, файл или видео на YouTube.

Whisper-JAX полностью бесплатна и базируется на Hugginface. Однако из-за некоммерческого характера сервис часто работает с перебоями и бывает недоступен. Но конечный результат ничем не уступает коммерческим нейросетям.