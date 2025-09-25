НАВЕРХ
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст

Sibnet.ru
Преобразование аудиофайлов в текст перестало быть насущной потребностью только журналистов и студентов. Качество транскрибации неуклонно растет и теперь инструменты базируются на нейросетях. В обзоре пять сервисов для перевода русской речи в текст.

Speech2Text

Функции и возможности: 
  • Поддержка более 20 языков
  • Разделение на спикеров: сервис автоматически определит и разделит речь разных говорящих в тексте, выставит таймкоды
  • Конфиденциальность: файлы и расшифровки не сохраняются после удаления пользователем; используется шифрование при передаче данных
  • Экспорт субтитров: возможность скачивания субтитров для дальнейшего использования в видеоредакторах

После регистрации пользователям дается 180 бесплатных минут для расшифровки. Далее лимит – 15 бесплатных минут в сутки. Официальный сайт Speech2Text.

Any2Text

Функции и возможности:
  • Поддержка более 50 языков
  • Высокая точность распознавания даже при низком качестве записи
  • Отсутствие ограничений на длину записи: можно расшифровывать файлы любой продолжительности
  • Конфиденциальность: файлы не сохраняются в сервисе после обработки

После регистрации пользователям предоставляется 60 минут бесплатной транскрибации. Официальный сайт Any2Text.

Писец

Функции и возможности:
  • Автоматическое определение и разделение спикеров (до пяти человек).
  • Расстановка таймкодов и знаков препинания
  • Безопасность данных: файлы не сохраняются и удаляются сразу после расшифровки

Есть бесплатный тариф для аудио длительностью до 10 минут. Файлы обрабатываются в порядке живой очереди, чем больше пользователей, тем дольше придется ждать. Официальный сайт сервиса Писец.

Sonix

Функции и возможности: 
  • Поддержка более 50 языков
  • Высокоточное распознавание русской речи
  • Создание автоматических субтитров для видео
  • ИИ-инструменты: создание сводок, заголовков, тематический анализ
  • Встроенный редактор для поиска, воспроизведения и редактирования файлов

После регистрации доступны 30 бесплатных минут. Официальный сайт Sonix.

mymeet.ai

Функции и возможности: 
  • Точность распознавания русского языка — 95% (лучший показатель на рынке)
  • Автоматическое определение и разделение нескольких спикеров
  • Интеллектуальная очистка текста от слов-паразитов
  • AI-чат для взаимодействия с содержанием аудиофайлов: сводки, краткий пересказ, структурирование

После регистрации доступны 180 бесплатных минут без привязки карты. Официальный сайт mymeet.ai.

Все перечисленные сервисы поддерживают большинство популярных аудиоформатов: MP3, WAV, AAC, FLAC, AIFF, WMA, M4A и другие.

Бонус. Нейросеть Whisper-JAX — улучшенная версия модели Whisper от OpenAI, предназначенной для быстрой транскрипции в текст аудиофайлов. Для перевода в текст достаточно зайти на главную страницу сервиса и выбрать источник: запись с микрофона, файл или видео на YouTube.

Whisper-JAX полностью бесплатна и базируется на Hugginface. Однако из-за некоммерческого характера сервис часто работает с перебоями и бывает недоступен. Но конечный результат ничем не уступает коммерческим нейросетям. 

