Что такое «чистый» номер телефона и как его получить

Операторы связи стали предлагать клиентам чистые номера телефона. В идеале, они не должны иметь истории использования, а, значит, гарантированно отсутствовать в базах спамеров и мошенников. Эксперты «Роскачества» рассказали, как проверить номер на «чистоту».

«Чистый номер телефона — это комбинация, которая впервые выпускается в оборот оператором. Его главная ценность — нулевая цифровая репутация. В отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, у такого номера нет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев. Это решение для тех, кто в приоритет ставит приватность и безопасность», — отметили в «Роскачестве».

После покупки чистой сим-карты встает вопрос, действительно ли она свободна от истории? Для проверки этого надо сделать несколько шагов:

Шаг 1. Покупка у официального оператора. Это — единственный способ получить гарантию. При оформлении в салоне связи Мегафон, Beeline, МТС или Tele2 нужно сказать: «Мне нужен чистый номер телефона по специальной услуге». Стоит она до 600 рублей, в зависимости от оператора.

Затем попросить показать на сайте оператора или в системе раздел с чистыми номерами (например, у Мегафона это отдельная опция «Чистый номер»). Сохранить чек или договор, где должна быть указана эта услуга.

Шаг 2. Анализ первых дней использования. На номер не должны поступать звонки от незнакомцев, смс-рассылки от банков, магазинов или служб доставки, с которыми клиент не работал.

Уведомления в мессенджерах. При регистрации в мессенджерах может высветиться «Пригласить друзей» из контакт-листа предыдущего владельца.

Попытка входа в аккаунты. Если при регистрации в соцсетях (»ВКонтакте», «Одноклассники») система предлагает восстановить доступ к старому аккаунту — этот номер явно был в употреблении.

Шаг 3. Онлайн-проверки. Поиск в «Яндекс», Google и соцсетях. Вбить номер в формате «+7XXXXXXXXXX» в поисковую строку. Если номер есть в публичных спам-базах или привязан к публичному аккаунту, это может высветиться.

Проверка через «Спам-индекс» некоторых приложений (например, «Кто звонил?» или «Определитель номера»). Если номер отмечен как «спамный» или «мошенник» пользователей — это «грязный» номер.

Банковские сервисы. При попытке привязать номер к банковскому приложению система в фоновом режиме может проверить его историю. Отказ без объяснения причин иногда свидетельствует о проблемной репутации.

Если продали б/у номер под видом чистого?

Эксперты «Роскачества» рекомендуют в таком случае сразу же обращаться в салон, где купили номер, или на горячую линию оператора с претензией. При этом нужно сослаться на закон о защите прав потребителей: в данном случае оказали услугу ненадлежащего качества.

«Но даже чистый номер телефона со временем попадет в базы, если его неосторожно оставлять на сомнительных сайтах. Чистота — это начальное состояние, а не пожизненный иммунитет. Используйте номер осознанно, не публикуйте его в открытых источниках и пользуйтесь двухфакторной аутентификацией», — предупредили эксперты.

