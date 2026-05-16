Стартовали продажи «золотых» смартфонов Трампа

Компания Trump Mobile начала поставки «золотых» смартфонов T1, говорится в сообщении на официальной странице производителя в соцсети X.

Несмотря на достаточно высокую стоимость в 400 долларов, по своим техническим возможностям T1 напоминает модель среднего сегмента. Эксперты выяснили, что за основу «золотого» смартфона был взят HTC U24 Pro 2024 года, выпущенный тайваньским производителем.

Смартфон обладает 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и чипом Qualcomm Snapdragon 7. Набор камер состоит из главного сенсора на 50 Мп, сверхширокоугольника, телевика и фронтальной оптики.

Главные отличия Trump Phone T1 — фирменный дизайн с золотистым корпусом и гравировкой в виде стилизованного флага США. При покупке смартфона пользователь также получит контракт с оператором мобильной связи под брендом T1 Mobile.

Сеть T1 Mobile работает на инфраструктуре трех крупнейших сотовых операторов Америки — AT&T, T-Mobile и Verizon Wireless.