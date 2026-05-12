Samsung запустил распространение One UI 8.5

Компания Samsung 12 мая запустила международное распространение стабильной версии фирменной операционной системы One UI 8.5 на базе Android 16.

На стартовом этапе глобальный апдейт доступен для Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge и S25 FE, а также складных Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Для пользователей One UI 8.0 размер обновления превышает четыре гигабайта.

Прошивка One UI 8.5 получила множество изменений. Одним из самых заметных нововведений стала поддержка AirDrop через Quick Share, что позволит обмениваться файлами между устройствами Samsung и гаджетами от Apple.

Интерфейс переработан в стиле Ambient Design — появились новые полупрозрачные элементы и плавающие вкладки в фирменных приложениях. Визуально система стала заметно ближе к современным «стеклянным» интерфейсам.

Обновленный «Ассистент по фотографии» теперь хранит полную историю правок и умеет переделывать изображения при помощи ИИ. Galaxy AI существенно расширил свои возможности благодаря улучшенному пониманию естественного языка.

Панель быстрых настроек полностью настраивается — можно свободно перемещать многие элементы и изменять их размер. Устройства получили улучшенный режим энергосбережения для увеличения времени работы от батареи.

Чтобы узнать, доступно ли обновление уже сейчас, необходимо перейти в настройки смартфона, выбрать «Обновление ПО» и нажать «Загрузить и установить». Учитывая размер обновления, закачку стоит запускать только после подключения к стабильной сети Wi-Fi.