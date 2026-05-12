Назван самый продаваемый за всю историю телефон

Nokia 1100
Фото: Metaphox / CC BY 2.0

Самым продаваемым телефоном за всю историю индустрии стал культовый Nokia 1100, вышедший в 2003 году. Устройство разошлось тиражом 250 миллионов экземпляров.

На второй месте рейтинга расположился представленный в 2005 году Nokia 1110 — 248 миллионов штук, пишет издание BGR. На третьем месте среди всех мобильных устройств оказались iPhone 6 и 6 Plus — было продано 224 миллиона таких смартфонов.

Nokia 1100 обеспечил себе небывалую популярность прежде всего доступной ценой — он стоил всего 100 долларов. При этом устройство выделялось на фоне конкурентов своей «неубиваемостью».

Телефон получил защищенный от пыли прочный корпус, прорезиненные грани и сплошную клавиатуру, которая не боялась влаги. Благодаря этому Nokia 1100 мог работать в экстремальных условия.

