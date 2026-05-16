Назван смартфон с самой быстрой беспроводной зарядкой

Sibnet.ru
Смартфон iPhone 17 Pro
Фото: © Apple

Apple iPhone 17 Pro стал лидером общего рейтинга скорости зарядки в лабораторном тесте CNET, участниками которого стали 33 популярных смартфона. Устройство также показало лучший результат по скорости беспроводной зарядки.

Смартфоны в ходе испытаний заряжали в течение 30 минут при уровне батареи ниже 10%. iPhone 17 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 40 Вт и беспроводную Qi2.2 мощностью 25 Вт. За полчаса беспроводной зарядки смартфон восполнил 55% батареи.

Лидером в тесте проводной зарядки оказался Samsung Galaxy S26 Ultra, который набрал 76% за 30 минут благодаря поддержке 60-ваттной зарядки. iPhone 17 Pro занял второе место с результатом 74%, разделив его с Moto G Stylus.

Высокая скорость зарядки iPhone 17 Pro частично объясняется более компактной батареей емкостью 4252 мАч по сравнению с аккумуляторами на 5000 мАч, которые установлены в большинстве конкурентов.

Кроме этого, в тестировании хорошо показали себя устройства с перспективными кремний-углеродными аккумуляторами, которые обеспечивают повышенную емкость и более быструю зарядку. Например, OnePlus 15 зарядил 72% такой батареи емкостью 7300 мАч за 30 минут.

