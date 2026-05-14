Смартфоны Samsung научились автоматически блокировать рекламу

Samsung обновила приложение Device Care и добавила новую функцию «Интеллектуальная блокировка», которая автоматически борется с рекламой и навязчивыми уведомлениями, сообщается в официальном блоге компании.

Система самостоятельно анализирует уведомления от приложений и пытается определить, какие из них являются рекламой или навязчивым маркетингом. Если приложение начинает слишком активно рассылать push-уведомления, смартфон переводит его в режим «глубокого сна».

После этого программа фактически теряет возможность отправлять уведомления пользователю. Разработчики отмечают, что алгоритм может ошибочно принять полезные уведомления за рекламные, поэтому пользователю оставили возможность вручную разблокировать приложение.

Пока «Интеллектуальная блокировка» доступна только на устройствах с оболочкой One UI 8.5. Первыми ее получают Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. В дальнейшем доступность функции будет расширена.

