Путин прокомментировал массовые сбои в работе интернета

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства прокомментировал массовые перебои в работе интернета, с которыми периодически сталкиваются жители российских мегаполисов.

«Если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем, и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей», — цитирует президента ТАСС.

Глава государства отметил, что по результатам работы оперативных служб необходимо сообщать гражданам о произошедшем. Для поиска оптимального решения следует наладить координацию между правоохранительными органами и «гражданскими властными структурами», уточнил он.

Масштабные отключения интернета связаны с введением режима беспилотной опасности. При его активации мобильный операторы блокируют сеть, оставляя доступными только сервисы из белого списка Минцифры.

