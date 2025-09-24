Клиенты, если появились сложности с выплатой кредита, могут попросить банк оформить рефинансирование или реструктуризацию задолженности.

Рефинансирование — это погашение долга по кредиту путем оформления нового. Существующий кредитный договор закрывается за счет средств нового займа, в истории делают положительную отметку. Новые кредиты закрывают старый долг, поэтому операцию часто называют перекредитованием, пояснила пресс-служба Райффайзенбанка.

При рефинансировании кредитов должник может обратиться в банк, где был выдан предыдущий заем, или в другой банк, который перечислит на счет клиента сумму для погашения прежнего долга.

Рефинансирование позволяет:

закрыть один или сразу несколько кредитов или долгов по кредитным картам для упрощения планирования графика платежей и снижения долговой нагрузки;

сделать условия кредитования более выгодными: уменьшается ставка и размер ежемесячного платежа, а график становится удобнее.

Реструктуризация — это изменение условий кредита. Этот механизм направлен на улучшение финансового положения заемщика, у которого возникли трудности с погашением долга. Кредитную историю она ухудшает, в ней появляется негативная отметка.

Реструктуризация дает возможность:

снизить процентную ставку — ежемесячно должник будет тратить меньше на обслуживание кредита;

«растянуть» срок кредитования — он увеличивается, но размер ежемесячных выплат по кредиту уменьшается;

взять кредитные каникулы — какое-то время можно выплачивать только проценты по кредиту.

Главное отличие этих двух финансовых инструментов заключается в следующем. При рефинансировании заемщик ищет более выгодные для себя условия выплаты. К реструктуризации прибегают при ухудшении материального состояния и невозможности платить кредит на прежних условиях.