НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Рефинансирование и реструктуризация: в чем отличия

Источник:
Sibnet.ru
218 0
Клиенты, если появились сложности с выплатой кредита, могут попросить банк оформить рефинансирование или реструктуризацию задолженности.

Рефинансирование — это погашение долга по кредиту путем оформления нового. Существующий кредитный договор закрывается за счет средств нового займа, в истории делают положительную отметку. Новые кредиты закрывают старый долг, поэтому операцию часто называют перекредитованием, пояснила пресс-служба Райффайзенбанка.

При рефинансировании кредитов должник может обратиться в банк, где был выдан предыдущий заем, или в другой банк, который перечислит на счет клиента сумму для погашения прежнего долга.

Рефинансирование позволяет:

  • закрыть один или сразу несколько кредитов или долгов по кредитным картам для упрощения планирования графика платежей и снижения долговой нагрузки;
  • сделать условия кредитования более выгодными: уменьшается ставка и размер ежемесячного платежа, а график становится удобнее.

Реструктуризация — это изменение условий кредита. Этот механизм направлен на улучшение финансового положения заемщика, у которого возникли трудности с погашением долга. Кредитную историю она ухудшает, в ней появляется негативная отметка.

Реструктуризация дает возможность:

  • снизить процентную ставку — ежемесячно должник будет тратить меньше на обслуживание кредита;
  • «растянуть» срок кредитования — он увеличивается, но размер ежемесячных выплат по кредиту уменьшается;
  • взять кредитные каникулы — какое-то время можно выплачивать только проценты по кредиту.

Главное отличие этих двух финансовых инструментов заключается в следующем. При рефинансировании заемщик ищет более выгодные для себя условия выплаты. К реструктуризации прибегают при ухудшении материального состояния и невозможности платить кредит на прежних условиях.

Еще по теме
Началась рассылка налоговых уведомлений за 2024 год
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Экономику России ждет «мягкая посадка»
Банки начали обнулять лимиты по кредиткам
смотреть все
Экономика #Деньги #Потребитель
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Польша откроет границу с Белоруссией
Названы пять лучших доступных смартфонов
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
Глава АвтоВАЗа сообщил об обвале производства на 40%
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Путин резко повысил зарплаты губернаторов...

DADMAL

Вы где такое взяли да когда же вы уже спуститесь с небес на землю грешную достали честное слово.

pepelmetal

Так нужно не за что-то, а в принципе их постоянно долбить!

Plaguer

В нормальной стране дали бы 50 смертных приговоров.