Цифровой рубль — новая форма российской валюты, которую выпускает Банк России. Он станет третьим видом денег в России, наряду с наличными и безналичными средствами. Чем он будет полезен простому потребителю?

Выгоды от введения цифрового рубля для государства понятны. Он дает возможность контроля за финансовыми потоками, так как каждый цифровой рубль — это уникальный цифровой код. Это позволит уменьшить теневой сектор экономики, сделать прозрачным расходование бюджетных средств, снизить угрозу перетока средств (в том числе нелегальных) в криптовалюты.

Зачем цифровой рубль человеку

В концепции цифрового рубля, представленной Банком России, говорится, что новая форма денег сделает платежи для россиян быстрее, проще и безопаснее. А именно:

оплата товаров и услуг в любой точке страны в режиме онлайн;

оплата товаров и услуг в режиме офлайн (без интернета), правда, с ограничениями;

финансовые операции станут дешевле: переводы между людьми — без комиссии;

кошелек с цифровыми рублями хранится на платформе ЦБ, а значит, коммерческие банки не смогут заблокировать доступ к нему по непонятной причине, как это иногда случается с банковскими счетами;

каждый цифровой рубль имеет уникальный код, поэтому средства будет проще отследить и найти в случае их перевода мошенникам;

цифровой рубль в отличие от криптовалют полностью регулируется ЦБ России, что обеспечивает стабильность его курса.

С другой стороны, использование цифровых рублей не предполагает кешбэков и прочих составляющих программ лояльности, которые предлагают коммерческие банки. Цифровые рубли нельзя инвестировать, положить на вклад и зарабатывать на процентах. В них нельзя получить кредит, на них не начисляется проценты на остаток как по банковским картам.

При этом оплата онлайн работает и с обычным безналом, переводы по СБП бесплатны в пределах 30 миллионов рублей в месяц.

Получается, что цифровые рубли пока лишь средство для переводов и платежей. И возможно будет плюс для не слишком грамотных в цифровом плане граждан, поскольку для мошенников цифровые рубли будут представлять сомнительную ценность.

Как купить и конвертировать цифровые рубли

Операции с цифровым рублем близки к привычным переводам с карты на карту. Сначала через любое мобильное приложение банка нужно открыть цифровой кошелек. Сам кошелек будет находиться на платформе Банка России и не будет привязан к какому-то конкретной кредитной организации.

Затем банк предоставит возможность пополнить его с рублевого счета. Если есть безналичные рубли на банковском счете, их можно будет обменять на цифровые в соотношении один к одному, без комиссии. Это делается через привычную функцию «Пополнить»

Наличные, соответственно, нужно будет сначала положить на счет в банке, а потом обменять на цифровые, пополнив цифровой кошелек с банковского счета через мобильное приложение.

Обратная конвертация цифрового рубля по тому же принципу. Для снятия денег с цифрового кошелька сначала их следует перевести на счет в банке через мобильное приложение, а затем обналичить в банкомате или кассе банка. Комиссии на эти операции нет.

Доступ к цифровому кошельку, хранящемуся на платформе Банка России, можно получить через приложения сразу нескольких банков, клиентом которых является человек.

Цифровая валюта в других странах

Более 100 государств сейчас в той или иной мере экспериментируют с цифровыми валютами. Но в полной мере они не запущены пока нигде. Из крупных стран дальше всего в этом направлении продвинулись Россия, Индия, Китай, Бразилия и Япония. Ускорили планы по созданию цифрового евро и власти Евросоюза.

США отказались от создания цифрового доллара. В январе 2025 года президент Дональд Трамп подписал указ о запрете его разработки. Введение этой формы денег столкнулось там с мощным сопротивлением. Противники увидели в ней инструмент чрезмерного контроля со стороны государства.

Чем цифровой рубль отличается от USDT

Цифровой рубль похож на стейблкоины — криптовалюту, имеющую стабильный курс, привязанный к доллару США. Цифровой рубль привязан к российскому рублю.

Но у них есть принципиально отличие — эмитент. Цифровой рубль выпускает Банк России. По международной классификации он относится к CBDC (Central Bank Digital Currency — «цифровая валюта центрального банка»).

Стейблкоины выпускают частные компании. К таким криптовалютам, в частности, относится Tether или USDT (United States Dollar Tether — привязанный к доллару США). Его еще называют «цифровым долларом». Эта валюта пользуется популярностью у российских инвесторов: привязка к доллару делает ее надежным активом для хранения средств. USDT можно торговать на международных биржах, но в России операции с ним запрещены. Цифровой рубль не является активом для торговли.