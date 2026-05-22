Банк России выпустит в обращение серебряную монету

Банк России 22 мая выпустит в обращение памятную серебряную монету к 150-летию со дня рождения хирурга Николая Бурденко, сообщила пресс-служба регулятора.

Монета номиналом два рубля выходит в серии «Выдающиеся личности России». Масса драгоценного металла в монете 15,55 грамма, проба сплава — 925. Тираж памятной монеты — 3 тысячи штук.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Бурденко, стоящего у стола с медицинскими инструментами на фоне интерьера операционной военного госпиталя, выполненного в технологии лазерного матирования.

Николай Бурденко — основоположник советской нейрохирургии, главный хирург Красной армии в период с 1937 по 1946 годы. Он был инициатором создания Академии медицинских наук СССР и ее первым президентом.

SIBNET.RU В TELEGRAM