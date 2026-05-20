Центробанк взвесил сданную россиянами мелочь

Sibnet.ru
Россияне в течение апрельской «Монетной недели» сдали 252 тонны мелочи, итоги акции подвел Банк России.

Результат на две тонны превосходит показатели предыдущего мероприятия. Всего на обмен принесли около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Это на семь миллионов рублей больше, чем в осеннюю акцию.

Мелочь обменивали не только в банках и магазинах, но и в кассах некоторых пригородных железнодорожных вокзалов. Основная доля сданных монет пришлась на рубли разных номиналов — 86,7%. Остальные монеты — копейки.

«Некоторые точки продолжают принимать монеты для обмена и после окончания акции. К тому же для возврата монет в обращение необязательно ждать особого случая — нужно просто ими расплачиваться в повседневной жизни», — отметил регулятор.

В рамках акции гражданам можно было обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги в любом участвующем в акции банке или магазине. Первая «Монетная неделя» прошла в 2023 году.

