Доллару предрекли резкое падение

Фундаментальный курс доллара сейчас составляет около 65 рублей, заявил кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Курс доллара стремится к своим фундаментальным значениям, которые, по моему мнению, сейчас составляют порядка 65 рублей. В самое ближайшее время мы увидим продолжение движения к этим значениям», — сказал Балынин в комментарии «Газете.Ru».

По оценке аналитика, пределом укрепления рубля является курс в 60 рублей, однако в течение 2026 года также возможны временные просадки доллара ниже 60 рублей за единицу, но они будут краткосрочными.

Основные колебания доллара до конца года будут проходить в интервале 63–72 рубля, уточнил Балынин. Экономист подчеркнул, что мгновенных движений курса можно не опасаться — колебания будут относительно плавными.