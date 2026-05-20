Курс доллара на Forex опустился ниже 71 рублей

«Коммерсантъ»
Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 71 рубля впервые с 7 февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара снизился до 70,86 рубля, приводит «Коммерсантъ» данные биржи Forex. Последний раз курс доллара опускался ниже 71 рублей 8 февраля 2023 года.

Курс евро в то же время демонстрирует менее ощутимую динамику, торгуясь на уровне 82,16 рубля на Forex (-0,54%). Накануне днем показатель составлял 82,85 рубля (падение на 1,89%).

Во вторник, 19 мая доллар на Forex подешевел до 71,3 рубля — впервые с 9 февраля 2023 года. Позднее в тот же день Банк России установил официальный курс американской валюты на уровне 71,2 рубля.

