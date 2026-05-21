Власти отложат введение платы за VPN-трафик

Срок введения дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 Гб в месяц на мобильных сетях перенесут на осень 2026 года.

Изначально такую плату планировали ввести до 1 мая, затем назывался срок 1 июня. Сейчас обсуждается перенос сроков на время после выборов в Госдуму, которые состоятся в сентябре, пишет РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Глава Минцифры Максут Шадаев в конце марта на совещании с представителями операторов связи и цифровых платформ просил принять меры против использования VPN-сервисов, в частности ввести плату за потребление свыше 15 Гб международного трафика в месяц.

Эксперты отмечают, что для введения такой платы операторам предстоит настроить внутренние системы для того, чтобы они распознавали зарубежный трафик. Кроме этого, им необходимо уведомить абонентов и доработать биллинг-системы.

