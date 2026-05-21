Интернет наводнили вредоносные QR-коды

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую тактику фишинга, в рамках которой злоумышленники начали создавать QR-коды не в виде изображений, а из текстовых символов

Такой подход позволяет обходить некоторые механизмы защиты электронной почты, которые анализируют встроенные картинки или пытаются распознавать QR-коды на изображениях, пишет CNews.

Вредоносные QR-коды начали создавать из текстовых символов Unicode — по аналогии с ASCII-графикой. Используя текстовые символы вместо встроенных картинок, злоумышленники скрывают вредоносный контент от защитных решений.

Такой QR-код обычно присылают на электронную почту, он используется для перехода на ресурс, на котором пользователя просят ввести учетные данные. Если пользователь ничего не заподозрит, данные попадают в руки злоумышленников.