Ростелеком начнет удаленно управлять роутерами

Ростелеком подал заявку в Минцифры на включение системы удаленного контроля «Леший коннект» в реестр отечественного программного обеспечения.

Решение предназначено для централизованного управления домашними роутерами и модемами россиян по всей стране, пишет CNews. Новая система сможет контролировать до 7 миллионов устройств пользователей уже к 2027 году.

«Леший коннект» работает на базе протокола TR-069 CWMP, он предназначен для удаленного мониторинга, настройки и обновления клиентского оборудования без участия пользователей. В частности, он позволит автоматически устанавливать прошивки на роутеры.

Отмечается, что система не требует знания логина или пароля пользователя. Устройства самостоятельно подключаются к «Лешему», после чего получают набор команд и настроек в рамках протокола TR-069.

Оператор может удаленно управлять параметрами Wi-Fi-сети, настраивать интернет и IPTV, обновлять прошивки роутеров и модемов, проверять качество соединения и скорости без визитов инженеров к клиентам, диагностировать проблемы со связью.

Ростелеком рассчитывает уже в 2026 году перевести под управление «Лешего» около половины абонентского оборудования, а в 2027 году под удаленный контроль возьмут примерно 7 миллионов устройств.

