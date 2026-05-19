Спутниковый интернет заработает в скоростных поездах

Высокоскоростной спутниковый интернет появится в 135 поездах «Ласточка» и «Сапсан», сообщила пресс-служба РЖД.

«Специализированные абонентские терминалы обеспечат широкополосный доступ в интернет в любой точке маршрута», — говорится в сообщении.

Внедрение спутниковой связи нового поколения в поездах начнется уже в этом году на базе российского аналога Starlink — низкоорбитальной группировки спутников от «Бюро 1440», развертывание которой уже началось.

Компания в 2023–2024 годах компания проводила экспериментальные запуски спутников, а в марте этого года вывела на орбиту первые 16 аппаратов целевой группировки, они должны обеспечивать скорость до 1 Гбит/с.

SIBNET.RU В MAX