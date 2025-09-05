Государства, а еще раньше монархи любили собирать с подданных деньги под самыми разными предлогами. Так, 5 сентября 1698 года Петр I ввел на Руси налог на бороды. Для контроля царь придумал металлический жетон – бородовой знак, который служил квитанцией об оплате денег за ношение бороды.

С тех пор прошло больше 300 лет, но и современные власти проявляют изобретательность, придумывая все новые налоги и сборы. Выбрали 10 самых странных налогов современности.

Налог на гипс (Австрия)

В Австрии расположено много популярных мест для горнолыжного отдыха, куда съезжается множество любителей лыж и сноуборда. Именно их обложили налогом. Местным властям показалось мало медицинской страховки, и ввели обязательный горнолыжный сбор, который прозвали «налогом на гипс».

Ежегодно около 150 тысяч горнолыжников во время катания получают травмы и попадают в больницы. Подсчитав сумму, которая уходит на их лечение, власти ввели дополнительный налог, входящий в стоимость горнолыжных услуг.

Все собранные таким образом деньги чиновники передают больницам Австрии на лечение переломов и других травм. В результате горнолыжники сами «скидываются» на восстановление неудачливых собратьев.

Налог на коровье пуканье (Эстония)

Этот налог ввели относительно недавно, в 2008 году. Эстонские власти хотели улучшить экологию, но поскольку загрязняющих природу промышленных предприятий они не нашли, то обратили внимание на коров.

Чиновники заметили, что в процессе жизнедеятельности коровы выделяют метан и обложили «экологическим налогом» владельцев коров. При этом налог не распространяется на свиней, лошадей и прочих домашних животных. То ли другие эстонские животных метан не выделяют, то ли чиновники чего-то не знают.

Подобный закон хотели принять чиновники Новой Зеландии в 2003 году. С инициативой выступило лейбористское правительство, но, встретив мощный протест со стороны фермеров, от идеи отказались.

Налог на мир (Гвинейская Республика)

В Гвинейской республике порядка 40% населения находится за чертой бедности, в индексе человеческого развития ООН Гвинея занимает 178 место из 190 стран. При этом ее жители платят налог, которого больше нигде нет.

Каждый год мирной жизни обходится гражданам страны примерно в 17 евро, что для них немало. Для сравнения, килограмм кофе в стране можно купить за половину евро. Похожий налог был в XI веке в Англии и взымался с рыцарей. Они должны были платить специальные сборы за те годы, когда страна не воевала. Налог взимали около 300 лет, затем отменили.

Налог на солнце (Балеарские острова)

В начале 2000-х так называемый «налог на солнце» ввели на Балеарских островах. Туристы, отдыхающие на солнечных курортах Ибицы, Майорки, Менорки и других островов, должны ежедневно платить по одному евро.



Собранные «солнечные» деньги власти расходуют на развитие туристической инфраструктуры, на очистку пляжей и прибрежной зоны от мусора, восстановление местного экологического баланса.

В 2024 году Балеарские острова посетили 15,3 миллиона туристов – на пять миллионов больше, чем 10 лет назад. Так что туристов налог на солнце не отпугивает, а бюджет регулярно пополняется.

Налог на тень (Венеция)

В Венеции, напротив, взимают налог за тень, и придумали его чиновники еще в 1993 году. Странный налог обязаны платить владельцы магазинов, ресторанов и кафе, тень от заведений которых падает на муниципальную землю.

Часть предпринимателей нашли способ избежать поборов и демонтировали с фасадов навесы и козырьки. Остальные — кто решил сохранить облик своих заведений без изменений — ежегодно отдают дань находчивым чиновникам. Причем неважно – есть ли сама тень. Пасмурных дней в Венеции больше, чем солнечных, но налог платится всегда.

Налог на барбекю (Бельгия)

Правительство бельгийского региона Валлония с населением около 4 миллионов человек решило бороться с глобальным потеплением и выбрало нетривиальный способ — ввело налог на барбекю в апреле 2007 года.

Необходимо отдать должное чиновникам, они сделали это не наобум — экологи им объяснили, что в процессе приготовления еды на гриле в атмосферу выбрасывается в среднем от 50 до 100 граммов углекислого газа, который ведет к изменению климата.

Жители Валлонии теперь за каждое использование гриля платят налог в 20 евро. Избежать выплаты налога очень сложно — территорию региона патрулируют вертолеты, оснащенные термическими камерами. То, что вертолет сам выбрасывает в атмосферу углекислого газа как 40 автомобилей чиновников, видимо, не волнует.

Налог на одноразовые палочки для еды (Китай)

Палочки для еды — традиционный для страны столовый прибор. С 2006 года китайцы платят особый налог за использование палочек. Сбор в размере 5% с продаж каждой пары палочек придуман ради защиты лесов от вырубания.

Ежегодно в Китае используется и выбрасывается порядка 45 миллиардов пар одноразовых палочек для еды, что эквивалентно переработке 25 миллионов деревьев. С этой же целью власти КНР обложило налогом все изделия из бамбука.

Налог на татуировки и пирсинг (США)

Власти американского штата Арканзас в 2005 году ввели сбор на татуировки и пирсинг. Теперь каждый новый рисунок или прокол на теле требует уплаты шестипроцентного налога от их стоимости.

Появление необычного налога связано с проводившейся в США компанией против татуировок. Власти после этого начали бороться с непрофессиональными татуировщиками из-за повышения риска заразиться ВИЧ, гепатитом, туберкулезом и другими заболеваниями.

Налог на гражданский брак (Китай)

В мире растет число гражданских браков, в Китае эта тенденция воспринимается как опасная. В середине 1990-х в стране введен налог на гражданский брак. Налог берут по спискам, которые составляют местные власти.

Первыми брать деньги со всех незарегистрированных пар придумали чиновники китайского города Тяньцзинь в 1996 году. С тех пор сожительство обходится сторонникам свободных отношений в тысячу юаней в год, что соответствует 140 долларам.

Налог на бейглы (США)

Так назвали налог, существующий в Нью-Йорке. Он касается продуктов, которые считаются «готовой пищей». Так, бейглы, нарезанные и намазанные сливочным сыром, облагаются налогом, который платит продавец. Но если бейгл не нарезан и не намазан, он относится к категории «неготовый продукт» и освобождается от налога.

Чтобы не платить этот налог, пекарни начали продавать бейглы, заранее наполненные сливочным сыром. В результате продавцы не занимаются нарезкой и начинкой бейгла и не делают его «готовой едой».