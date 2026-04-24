ЦБ снизил ключевую ставку восьмой раз подряд

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 24 апреля снизил ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ. Это восьмое подряд снижение ставки.

«Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год», — говорится в сообщении.

Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики, добавили в Банке России.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать.

Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. В обратном случае кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.