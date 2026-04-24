Эксперты спрогнозировали снижение ключевой ставки

Большинство экспертов считают, что Банк России на заседании в пятницу, 24 апреля продолжит снижение ключевой ставки, в первую очередь, из-за охлаждения российской экономики, следует из опроса, проведенного РБК.

В материалах к предыдущему заседанию ЦБ констатировал, что сохранение ставки без изменений может создать риски избыточного охлаждения экономики, напомнил главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский. Он ожидает, что ставка снизится до 14,5%.

Именно продолжение охлаждения экономики станет причиной снижения ставки, полагает и руководитель отдела инвестиционного консультирования сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин.

Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая также полагает, что Банк России на апрельском заседании продолжит снижение ключевой ставки до 14,5% годовых. При этом она не исключает и сохранение ставки. Этот выбор во многом зависит от развития ситуации на Ближнем Востоке, считает она.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко также прогнозирует, что Банк России снизит ставку до 14,5%. По его словам, основное ограничение для более быстрого снижения — сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания.